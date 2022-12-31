Екстрені відключення скасовуються: у ДТЕК повідомили хороші щодо ситуації зі світлом у Києві

Енергетики роблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом.

У Києві та області скасували екстрені відключення / ua.depositphotos.com

У суботу, 31 грудня, у Києві та області скасували екстрені відключення світла, які були запроваджені через масований обстріл росіян. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.

"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються!" - йдеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область залишалися зі світлом, якщо не буде ворожих атак.

Водночас екстрені відключення поки що залишаються у Одеській та Дніпропетровській областях.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.

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