Екстрені відключення скасовуються: у ДТЕК повідомили хороші щодо ситуації зі світлом у Києві

У суботу, 31 грудня, у Києві та області скасували екстрені відключення світла, які були запроваджені через масований обстріл росіян. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Telegram.
"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються!" - йдеться в повідомленні.
У компанії наголосили, що енергетики зроблять усе можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область залишалися зі світлом, якщо не буде ворожих атак.
Водночас екстрені відключення поки що залишаються у Одеській та Дніпропетровській областях.
Масована ракетна атака на Україну
В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.
У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.
У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.
Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.
"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.
Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.
Вас може зацікавити:
- Більшість українців підтримують удари ЗСУ по енергетиці Росії - опитування
- "Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами": Україна вимагає вигнати РФ з РБ ООН
- "РФ хоче залишити нас у темряві на Новий рік": Шмигаль розповів, у якому стані енергосистема