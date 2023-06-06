УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У КМДА розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на подачу води в Києві

Дмитро Відоменко
6 червня 2023, 11:34 оновлено 6 червня, 11:34
120
Підрив дамби Каховської ГЕС та спуск води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, повідомляють у КМДА.
Київ, дамба
Всі гідротехнічні споруди столиці працюють у звичайному форматі - КМДА / колаж Главред, фото УНІАН

Підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і весь процес спуску гігантських мас води з Каховського водосховища ніяк не відіб'ється на водопостачанні столиці України. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Фахівці кажуть, що ситуація під контролем і поки залишається стабільною і всі гідротехнічні споруди столиці працюють у звичайному форматі

"Київводоканал" повідомляє, що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС та спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва. У столиці ситуація з водопостачанням залишається стабільною, всі гідротехнічні споруди працюють в штатному режимі, ніяких перебоїв в роботі обладнання немає. Місто продовжує забезпечуватися водою безперебійно і в повному обсязі", – кажуть у пресслужбі.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 02:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

Інші новини:

новини Києва війна Росії та України Каховська ГЕС
Реклама

Головне за день

Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішили

Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішили

11:38 Україна
Затоплено 8 населених пунктів та 2 райони Херсона, йде евакуація - ОВА

Затоплено 8 населених пунктів та 2 райони Херсона, йде евакуація - ОВА

10:54 Україна
Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕС

Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕС

10:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:34

Росіяни гатять по Херсону з артилерії, поки там йде евакуація: є поранені

12:21

"Чоловік який мене втішав": Наталка Денисенко повідомила про горе в сім'ї

12:19

"Буде жах": Жданов розповів про наслідки підриву Каховської ГЕСВідео

12:14

Гауляйтер Аксьонов після підриву ГЕС зарюмсав про обміління Північно-Кримського каналу

12:08

Дрони над Москвою: Галкін знову висміяв терористичну Росію

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація: що відомоРосійські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація: що відомо
11:38

Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: що вирішилиВідео

11:35

Заборонений дрес-код: куди не можна ходити в шортах

11:34

У КМДА розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на подачу води в КиєвіВідео

11:11

Михайло Подоляк. Підривом Каховської ГЕС Росія демонструє неадекватністьВідеоблоги

Реклама
11:01

Кім розповів про шалену паніку серед окупантів: "Вони тікають, кидають все"

11:01

Каховська ГЕС пішла під воду: у Мережі з'явилося відеоВідео

10:57

Чому росіяни підірвали дамбу і які це матиме наслідкиПогляд

10:54

Затоплено 8 населених пунктів та 2 райони Херсона, йде евакуація - ОВАВідео

10:27

"Окупанти - в паніці": у ГУР пояснили, навіщо РФ підірвала Каховську ГЕСВідео

10:23

Подоляк назвав причину підриву російськими окупантами Каховської ГЕСВідео

09:55

"Жахливої загрози - немає": "мер"-колаборант Нової Каховки збрехав про підрив ГЕСВідео

09:53

Є загроза затоплення 80 сіл: Шмигаль назвав своє першочергове завдання

09:45

Підрив Каховської ГЕС: окупанти дуже наляканіПогляд

09:39

ЗАЕС опинилась у небезпеці через підрив Каховської ГЕС - ЕнергоатомВідео

09:34

Каховська ГЕС повністю зруйнована й відновленню не підлягає - Укргідроенерго

Реклама
09:32

"Дивна ідея": Арестович пояснив причини підриву дамби

09:30

Херсон затоплює: у мікрорайоні вимкнули світло, вулицями бродять бобриВідео

09:28

ООН у день теракту РФ на Каховській ГЕС відзначає день російської мови: про катастрофу - ні словаВідео

09:13

"Рівень води піднімається": у МВС розповіли, що робити і де буде "потоп"

09:13

Навіщо путіноїди підірвали Новокаховську ГЕСПогляд

09:05

Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - ЗеленськийВідео

08:59

Підрив Каховської ГЕС: росіянам доведеться тікати з Херсонщини - ОК "Південь"Відео

08:39

Наступ ЗСУ ще не почався, а у рашистів вже ґвалтПогляд

08:37

Підрив окупантами Каховської ГЕС: пік затоплення очікується до полудня - ОДАВідео

08:36

Каховську ГЕС підірвали: чого чекати?Погляд

08:22

Підрив Каховської ГЕС: Зеленський терміново скликає засідання РНБОВідео

08:06

Підрив окупантами Каховської ГЕС: затопити може 80 населених пунктів - ЗМІВідео

07:50

РДК захопить ядерну зброю і рушить на Москву, Путін буде безсилий – астрологВідео

06:50

Що означає слово "кшталт": мовознавець дав несподіване поясненняВідео

06:40

Ракетний удар по Києву 6 червня: сили ППО збили всі повітряні цілі

06:18

Порадіємо за росіян, їх чекають дуже цікаві часиПогляд

05:58

Головоломка для геніїв: потрібно знайти число 38 за 10 секунд

05:30

Що робити, якщо кіт бігає ночами: прості способи, як вгамувати вихованця

04:30

Ніхто не може впоратись: треба знайти ляльку на найскладнішій оптичній ілюзії

04:00

Яке сьогодні свято 6 червня: що сталося в Україні та кого вітати

Реклама
03:15

Бачать будь-кого наскрізь: які знаки зодіаку найпроникливіші

02:42

Які рослини обожнюють яєчну шкаралупу, а для яких вона вирок

02:10

Активна фаза війни в Україні цього року не завершиться - експертВідео

01:35

Експерт пояснив, до якого моменту росіяни будуть бити по КиєвуВідео

00:51

6 червня можна всі гроші втратити: що не можна робити і прикмети дняВідео

00:05

108-річна жінка здивувавла світ своїм секретом довголіття

05 червня, понеділок
23:36

Розбив серце Лесі Нікітюк: Джаред Лето показав нову подружку

23:18

Контрнаступ ЗСУ: у Резнікова застерегли від передчасної ейфоріїВідео

23:09

Що одягали 7 червня, щоб розбагатіти: прикмети і що не можна робитиВідео

22:46

"Це що таке": у Києві пронісся величезний смерч на водіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти