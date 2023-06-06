У КМДА розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на подачу води в Києві

Підрив дамби Каховської ГЕС та спуск води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, повідомляють у КМДА.

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Всі гідротехнічні споруди столиці працюють у звичайному форматі - КМДА / колаж Главред, фото УНІАН

Підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС і весь процес спуску гігантських мас води з Каховського водосховища ніяк не відіб'ється на водопостачанні столиці України. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Фахівці кажуть, що ситуація під контролем і поки залишається стабільною і всі гідротехнічні споруди столиці працюють у звичайному форматі

"Київводоканал" повідомляє, що ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС та спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва. У столиці ситуація з водопостачанням залишається стабільною, всі гідротехнічні споруди працюють в штатному режимі, ніяких перебоїв в роботі обладнання немає. Місто продовжує забезпечуватися водою безперебійно і в повному обсязі", – кажуть у пресслужбі.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 02:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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