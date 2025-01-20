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У Києві запобігли вбивству заступника глави МОЗ

Віталій Кірсанов
20 січня 2025, 11:46
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Обох фігурантів затримано під час передачі грошей за пістолет, який мав стати знаряддям убивства.
Замах на вбивство
У Києві запобігли замаху на топчиновника / колаж: Главред, фото: t.me/kyiv_pro_office

Ви дізнаєтеся:

  • Замах на вбивство чиновника через помсту
  • Обох фігурантів затримано

Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я України. Про це повідомили СБУ та Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що в жовтні 2024 року в одній із лікарень Києва померла жінка внаслідок важких травм, отриманих під час ДТП.

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"Перший заступник міністра, який є лікарем-анестезіологом, того дня чергував у медзакладі. Незважаючи на серйозні травми внаслідок аварії, друзі жінки вважали, що в її смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити", - ідеться в повідомленні.

За даними РБК-Україна, йдеться про першого заступника глави МОЗ Сергія Дуброва.

Підозрювані - чоловік і жінка, які мешкають у Київській області - стежили за чиновником, орендуючи автомобілі та квартиру в житловому комплексі, де він проживає. Вони придбали зброю, з якої планували застрелити лікаря. Також вони довго ходили в приватний тир і практикували свої навички зі стрільби.

Обох фігурантів затримано під час передачі грошей за пістолет, який мав стати знаряддям убивства. До цього правоохоронці задокументували передачу авансу за зброю.

Затриманим повідомили про підозру за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.14, ч.1 ст.115 КК України). Також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Розслідування ДБР і СБУ - останні новини

Як писав Главред, 6 січня правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації.

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

Директора Департаменту одного з найбільших банків України затримано в Києві за фінансування російської армії. Топ-менеджер банку регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань Росії.

Державне бюро розслідувань викрило експосадовця Міністерства оборони України та двох керівників держпідприємства, які поставили в бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

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Хто такий Сергій Дубров

Сергій Дубров народився в Гребінці на Полтавщині 1978 року. Освіту він здобував у Національному медичному університеті імені Богомольця, Національному університеті охорони здоров'я України імені Шупика та Національній академії державного управління при президентові України.

Дубров має кілька магістерських ступенів - за спеціальностями "анестезіологія та інтенсивна терапія" та "державне управління у сфері охорони здоров'я".

У 2013 році чиновник захистив докторську дисертацію, а у 2015 отримав звання професора.

3 2003 року по теперішній час Дубров працює як лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії (за сумісництвом).

У період з 2006 по 2023 роки працював на різних посадах у Національному медичному університеті імені Богомольця.

Починаючи з 2020 року, він виконував обов'язки завідувача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії.

Працювати першим заступником міністра охорони здоров'я Сергій Дубров почав навесні 2023 року.

На офіційній сторінці навчального закладу зазначається, що Сергій Дубров є видатним лікарем-анестезіологом із багаторічним досвідом роботи в операційній.

Сергій Дубров - автор понад 200 наукових праць, зокрема 4 підручників, 2 монографій, 9 патентів, має 9 публікацій у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Scince.

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