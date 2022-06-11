В Ірпені українка крала пралки і телефони разом з окупантами: її спіймала поліція

В Ірпені Українка крала пралки і телефони разом з окупантами / Нацполіція

В Ірпені поліцейські викрили пособницю окупантів країни-агресора, яка разом з російськими армійцями займалася мародерством.

Мешканка Ірпеня співпрацювала з росіянами, коли місто було тимчасово захоплене РФ. Зловмисниця повідомляла загарбникам про житло заможних сімей. А також разом з озброєними військовослужбовцями розграбувала їхні будинки, повідомили у прес службі Національної поліції України.

Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили у жінки речі, які свідчили про її прихильність до "русского міра". Зокрема, слідчі вилучили ворожу символіку. Було в неї й чимало краденого: побутова та комп'ютерна техніка, велосипеди, мобільні телефони, ювелірні вироби, одяг і навіть колекційний алкоголь і парфуми.

Коли зловмисниця спілкувалася зі слідчими, то придумала історію, мовляв, сусіди передали їй ці речі на зберігання. Втім, під час обшуку люди, залучені як поняті, впізнали свої викрадені під час окупації речі.

читайте такожНа Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаУ поліції розповіли, що фігурантка – це місцева мешканка. Вона безробітна. Раніше неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Зокрема, через конфлікти з сусідами та вчинення домашнього насильства над своєю матір'ю.

Раніше ми розповідали, що служителі церков Московського патріархату під час окупації населених пунктів Київської області зустрічали загарбників з іконами, займалися російською пропагандою і навіть викрадали людей.

В Україні почали розслідувати дані злочини. Всього по країні було відкрито понад 10 кримінальних проваджень за статтею про зраду Батьківщини.

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