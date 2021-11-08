На Львівщині живцем згорів однорічний малюк: жив у поліетиленовому наметі біля сміттєзвалищі

Хлопчика звали Сергій / скріншот

На Львівщині загинув маленький хлопчик Сергій. Йому був всього лише рік. Він живцем згорів у саморобному наметі.

Трагедія сталася в родині ромів, яка жила біля сміттєзвалища. Житло було споруджено з дощок і поліетилену.

Намет загорівся від саморобної буржуйки. Мати хлопчика відійшла за водою, йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканка поселення Людмила Каналош розповіла, що все сталося за 10 хвилин. У той час був сильний вітер.

"Від барака, де згоріла дитина, не залишилося і сліду - лише розкиданий посуд... На місці загибелі хлопчика поставили дерев'яний хрест і свічку", - дізналися журналісти.

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У міськраді стверджують, що не знали про проживання дітей біля сміттєзвалища. Тепер ромів чекає перевірка, а максимальне покарання за таке правопорушення – п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули Бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

Також у ніч на п'ятницю, 29 жовтня, в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули Близнюки однієї з квартир, тіла яких упізнали сусіди.