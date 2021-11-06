На Львівщині у таборі ромів згорів однорічний малюк

Мати загиблого хлопчика затримана - за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Сьогодні, 6 листопада, 23-річна мешканка Закарпатської області повідомила до поліції, що в місті Жидачів Львівської області на території табору ромів загинув її однорічний син, повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
"У саморобному наметі з дерев'яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну грубку і пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет загорівся і дитина загинула", – йдеться в повідомленні.
Мати загиблого хлопчика затримана - за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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Раніше в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули близнюки.
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