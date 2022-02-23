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У Херсонській області з анексованого Криму чутна артилерія

23 лютого 2022, 21:02

Російська Федерація нібито проводить військові навчання.

військові РФ, вторгнення, навчання РФ
З Криму чутна артилерія / Reuters

У Криму на окупованій частині Арабатської стрілки чути артилерію. Гуркіт добре чутно в Стрілковому і в Щасливцевому Генічеської громади.

Як пише місцеве видання "Новий візит", на території окупованого Криму, недалеко від кордону з Генічеською громадою і в акваторії Азовського моря, проходять навчання військових РФ із застосуванням артилерії. Місцеві жителі чують канонаду з 22 лютого.

Зазначимо, 12 лютого понад 30 кораблів Чорноморського флоту вийшли в море з окупованого Севастополя і Новоросійська за планом навчання.

У Військово-Морських Силах ЗСУ відреагували на рішення Росії про блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі "навчань" і заявили, що готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

"Це, безумовно, є порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи Додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - заявили у ВМС.

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Росія вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою "ДНР"і " ЛНР". З ними підписані "договори про дружбу".

Після цього Росія почала вводити війська на окупований Донбас.

22 лютого російський парламент ратифікував "угоди" Росії і "ЛДНР". Їх підписав Путін. Росія, таким чином, офіційно визнала "державність ""ДНР"і " ЛНР".

Рада Федерації РФ надала президенту Володимиру Путіну право використовувати війська за кордоном для запуску військових підрозділів на окуповані райони Донбасу.

Україна готується оголосити надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє такий режим.

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