Указ про надзвичайний стан можуть змінити

Очікується новий Указ президента про введення надзвичайного стану в Україні.
Керівники фракцій у Верховній Раді звернуться до президента Володимира Зеленського з проханням змінити Указ про надзвичайний стан в Україні.
Як повідомила в коментарі журналістам народний депутат Кіра Рудик, "лист зараз знаходиться на стадії підписання і його підписуватимуть голови фракцій", пише УНІАН.
За її словами, "опозиційні фракції не влаштовують ті конкретні пункти, які можуть створювати неприємні ситуації, де в рамках режиму надзвичайного стану будуть зловживання".
Зокрема, мова йде про обмеження роботи телерадіокомпаній, обмеження роботи політичних партій, а також "це стосується доступу до житла людей в рамках надзвичайного стану".
читайте такожКличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану"Це нам абсолютно не підходить. Це були основні пункти за якими у нас було застереження. І зараз ми сподіваємося, що їх приймуть", - сказала Рудик.
Також вона додала, що очікується новий Указ президента про введення надзвичайного стану в Україні.
Надзвичайний стан в Україні
Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.
Серед обмежень:
- Особливий режим в'їзду та виїзду
- Обмеження свободи пересування
- Обмеження руху та огляд транспортних засобів
- Посилення охорони громадського порядку
- Заборона на проведення масових заходів
- Комендантська година
- Перевірка документів
- Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення
- Обмеження продажу зброї, напоїв
- Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств-навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин
- Регулювання роботи радіо і телебачення
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