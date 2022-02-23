Указ про надзвичайний стан можуть змінити

В Україні введуть надзвичайний стан / РБК-Україна, ua.depositphotos.com

Керівники фракцій у Верховній Раді звернуться до президента Володимира Зеленського з проханням змінити Указ про надзвичайний стан в Україні.

Як повідомила в коментарі журналістам народний депутат Кіра Рудик, "лист зараз знаходиться на стадії підписання і його підписуватимуть голови фракцій", пише УНІАН.

За її словами, "опозиційні фракції не влаштовують ті конкретні пункти, які можуть створювати неприємні ситуації, де в рамках режиму надзвичайного стану будуть зловживання".

Зокрема, мова йде про обмеження роботи телерадіокомпаній, обмеження роботи політичних партій, а також "це стосується доступу до житла людей в рамках надзвичайного стану".

читайте такожКличко розповів, що зміниться в Києві під час надзвичайного стану"Це нам абсолютно не підходить. Це були основні пункти за якими у нас було застереження. І зараз ми сподіваємося, що їх приймуть", - сказала Рудик.

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Також вона додала, що очікується новий Указ президента про введення надзвичайного стану в Україні.

Надзвичайний стан в Україні

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням ввести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.

Серед обмежень:

Особливий режим в'їзду та виїзду

Обмеження свободи пересування

Обмеження руху та огляд транспортних засобів

Посилення охорони громадського порядку

Заборона на проведення масових заходів

Комендантська година

Перевірка документів

Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення

Обмеження продажу зброї, напоїв

Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств-навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин

Регулювання роботи радіо і телебачення

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