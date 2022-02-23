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Данілов розповів, що буде з Києвом у разі атаки російських військ

23 лютого 2022, 12:45

За його словами, не має значення, на яке місто нападе російське військо.

Олексій Данилов
Олексій Данилов впевнений , що українська армія дасть відсіч будь-якому нападу / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов прокоментував ймовірність атаки військ Російської Федерації на столицю України.

За його словами на брифінгу за результатами засідання РНБО, у разі атаки військ РФ на будь-яке місто Збройні сили дадуть миттєвий відсіч.

"Що стосується атаки чи то на Київ, чи то на будь-яке інше наше місто, відсіч буде дано миттєвий. Ми на сьогодні усвідомлюємо ті ризики, які існують з боку РФ. Ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі. Ще раз підкреслюю: не має значення, яке місто може піддатися нападу з РФ", - сказав Данілов.

Також він підкреслив, що українська влада робить все для того, щоб цього не сталося.

Надзвичайний стан в Україні

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням вести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.

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Серед обмежень:

  • Особливий режим в'їзду та виїзду
  • Обмеження свободи пересування
  • Обмеження руху та огляд транспортних засобів
  • Посилення охорони громадського порядку
  • Заборона на проведення масових заходів
  • Комендантська година
  • Перевірка документів
  • Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення
  • Обмеження продажу зброї, напоїв
  • Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств-навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин
  • Регулювання роботи радіо і телебачення

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