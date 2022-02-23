Данілов розповів, що буде з Києвом у разі атаки російських військ

Олексій Данилов впевнений , що українська армія дасть відсіч будь-якому нападу / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов прокоментував ймовірність атаки військ Російської Федерації на столицю України.

За його словами на брифінгу за результатами засідання РНБО, у разі атаки військ РФ на будь-яке місто Збройні сили дадуть миттєвий відсіч.

"Що стосується атаки чи то на Київ, чи то на будь-яке інше наше місто, відсіч буде дано миттєвий. Ми на сьогодні усвідомлюємо ті ризики, які існують з боку РФ. Ми чітко розуміємо, що наше військо готове до відсічі. Ще раз підкреслюю: не має значення, яке місто може піддатися нападу з РФ", - сказав Данілов.

Також він підкреслив, що українська влада робить все для того, щоб цього не сталося.

Надзвичайний стан в Україні

Рада національної безпеки і оборони України звернулася до Верховної Ради з проханням вести надзвичайний стан на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей. Певні рішення прийматимуться комісіями в регіонах. Про це заявив секретар відомства Олексій Данилов.

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Серед обмежень:

Особливий режим в'їзду та виїзду

Обмеження свободи пересування

Обмеження руху та огляд транспортних засобів

Посилення охорони громадського порядку

Заборона на проведення масових заходів

Комендантська година

Перевірка документів

Огляд багажів, вантажів, житла, службових приміщення

Обмеження продажу зброї, напоїв

Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств-навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин

Регулювання роботи радіо і телебачення

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