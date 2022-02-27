У Києві ворожа ДРГ розстріляла сім’ю з трьома дітьми

Загинула 4-класниця Поліна/ Facebook Володимир Бондаренко

У Києві диверсійно-розвідувальна група ворога на вулиці Теліги відкрила вогонь по сім’ї з трьома дітьми.

Вижити вдалося лише двом дітям, повідомляє секретар Київради Володимир Бондаренко у Facebook. Він розмістив фото загиблої дівчинки.

"Її звали Поліна. Вона вчилась у 4-му класі школи № 24 Києва. Сьогодні зранку (26 лютого – ред.) на Теліги її та батьків розстріляла російська ДРГ", – написав Бондаренко.

Поліна разом з батьками загинули, її сестричка і братик потрапили до медзакладів. Дівчинка зараз перебуває у реанімації КМКЛ № 17, а хлопчик – в Охматдиті.

У Василькові під Києвом триває пожежа на нафтобазі, яка спалахнула після потрапляння снаряду російських військ. Рятувальники не можуть приступити до гасіння вогню, тому що триває бій за аеропорт, який окупанти намагаються захопити. Це загрожує екокатастрофою.

Також повідомлялося, що від початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого російськими військами було зроблено "більше 250" пусків ракет по українських об'єктах. Такий підрахунок провели в оборонному секторі США. Зазначається, що більшість запусків проведено балістичними ракетами малої дальності.

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