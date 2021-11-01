У Харкові в один день скоїли самогубство двоє 19-річних хлопців

Хлопці викинулися з дому / соцмережі

Моторошна трагедія в Харкові. Там 31 жовтня двоє 19-річних хлопців покінчили життя самогубство.

Як пише kh.vgorode.ua з посиланням на інформацію Нацполіції Харківської області, один з померлих випав з 7 поверху багатоповерхівки в Київському районі міста і від отриманих травм помер на місці.

А інший загиблий того ж дня також викинувся з будинку тільки по вул. Клочківській.

Правоохоронці розслідують смерть двох осіб, попередньо вважаючи, що це був суїцид.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі паралізована жінка кілька днів прожила в квартирі з трупом власного чоловіка. Експертиза показала, що у літнього чоловіка теж стався інсульт. Він пролежав без допомоги кілька днів і помер, а весь цей час бідна дружина дивилася як помирає її чоловік, так як була паралізованою.