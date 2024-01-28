РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: в областях прогриміли вибухи

Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по Полтавській області.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-ballistikoy-i-bespilotnikami-v-oblastyah-progremeli-vzryvy-10536920.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну безпілотниками і балістикою / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Міноборони РФ

Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Полтаві та області. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Пилип Пронін.

Він заявив, що ворог уже другий день поспіль атакує Полтавську область. За попередніми даними росіяни вдарили по промисловій зоні в Кременчуцькому районі. Подробиці атаки глава ОВА пообіцяв повідомити пізніше.

У Полтавській області прогриміли вибухи / фото: скріншот

За даними Повітряних сил України, російські окупанти могли вдарити по Полтавській області балістичною ракетою.

відео дня

У Полтавській області прогриміли вибухи / фото: скріншот

Російські окупанти також випустили безпілотники для ударів по Україні. У багатьох інших областях країни через цю загрозу було оголошено тривогу.

Так, наприклад, у Дніпропетровській області українські сили ППО збили "Шахед". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

РФ атакувала Україну безпілотниками / фото: скріншот

Удари Росії по Україні

У ніч на 28 січня Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів. Двома "Іскандерами" було атаковано Полтавську область (зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт), а трьома С-300 - Донецьку область з окупованої території.

Ще 18 грудня, напередодні нового комбінованого удару агресора 29 грудня, Юрій Ігнат попереджав про накопичення Росією ракет. Тоді він зауважував, що у росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня.

РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.

Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.