РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: в областях прогриміли вибухи

Російські окупанти атакували Україну безпілотниками та балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Полтаві та області. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Пилип Пронін.
Він заявив, що ворог уже другий день поспіль атакує Полтавську область. За попередніми даними росіяни вдарили по промисловій зоні в Кременчуцькому районі. Подробиці атаки глава ОВА пообіцяв повідомити пізніше.
За даними Повітряних сил України, російські окупанти могли вдарити по Полтавській області балістичною ракетою.
Російські окупанти також випустили безпілотники для ударів по Україні. У багатьох інших областях країни через цю загрозу було оголошено тривогу.
Так, наприклад, у Дніпропетровській області українські сили ППО збили "Шахед". Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Удари Росії по Україні
У ніч на 28 січня Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів. Двома "Іскандерами" було атаковано Полтавську область (зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт), а трьома С-300 - Донецьку область з окупованої території.
Ще 18 грудня, напередодні нового комбінованого удару агресора 29 грудня, Юрій Ігнат попереджав про накопичення Росією ракет. Тоді він зауважував, що у росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня.
РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.
Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.
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