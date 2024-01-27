Є прильоти: у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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РФ вдарила по Україні ракетами / Колаж: Главред, фото: скріншот

Увечері в суботу, 27 січня, в Україні через ракетну небезпеку пролунав сигнал повітряної тривоги в низці східних і центральних областей.

Після чого прогриміли вибухи в Полтавській області. Про це повідомляє Suspilne Полтава.

Повідомляється про те, що вибухи прогриміли в Полтавському та Кременчуцькому районах.

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"У Кременчуцькому та Полтавському районах пролунали звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де було оголошено повітряну тривогу.

Крім того, вибухи також прогриміли в Харкові. Повідомляється, що місто зазнало обстрілу з боку Бєлгородської області.

"Харків чує вибухи", - написав у Telegram мер міста Ігор Терехов.

Подробиці ракетного удару РФ

РФ обстріляла Кременчуцький район Полтавської області, в результаті атаки є влучання в промисловий обʼєкт, розповів начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО", - повідомив глава ОВА.

За його словами є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу.

"Інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби", - додав Пронін.

Удар РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що вранці 23 січня в Україні оголошено повітряну тривогу - окупанти підняли ракетоносці і запустили ракети по Україні. Ракетного удару країна-агресор завдала, зокрема, і по столиці України. У Києві є постраждалі та руйнування.

Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного удару РФ по Україні п'ятеро людей загинули, ще щонайменше 40 - постраждали, повідомив глава МВС Ігор Клименко. У Києві внаслідок ракетного удару виникло кілька пожеж.

Як повідомлялося раніше, 23 січня російські окупанти завдали комбінованого ракетного удару по Україні. Ворог застосував крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом за ніч зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість випущених ракет - балістичні.

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