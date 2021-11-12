У Харкові неадекват наїхав на підлітків на "зебрі" і тепер може потрапити за грати на 8 років

Водієві загрожує до 8 років в'язниці / НПУ

Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо водія, який за день до цього збив підлітків на пішохідному переході.

Як розповіли в ТСН, 34-річний водій затриманий і йому загрожує до восьми років в'язниці.

На кадрах з камер спостереження чітко видно, як пішоходи рушили на зелений сигнал світлофора. У цей момент всі машини загальмували. А ось позашляховик в'їхав у натовп на "зебрі".

Внаслідок постраждали 13-річні дівчинка та хлопчик. Їх госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Водій раніше вже притягувався до відповідальності. Копи з'ясували, що машина належить харківській агрофірмі. Також відомо, що він повинен був здати тест на наркотики, але результатів експертизи поки немає.

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Нагадаємо, моторошна ДТП трапилася на Рівненщині поблизу міста Сарни. Екс-прокурор обласної прокуратури Іван Скобуха спровокував аварію в результаті якої загинула багатодітна мати.

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