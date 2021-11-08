"Машина б вибухнула": телеведуча Лідія Таран розповіла подробиці жахливої ДТП

Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.
Телеведуча Лідія Таран напередодні потрапила в ДТП. Водій таксі, в якому вона ввечері поверталася додому, через погану видимість і відсутність обов'язкового знака аварійної зупинки, вчасно не помітив аварію на дорозі.
Таксист змушений був виїхати на іншу смугу, а там теж стояв автомобіль. Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.
"Я вже відійшла... Але все більше починаю думати про те, що якби двері були заблоковані і я не вискочила б з машини на ходу, а її б вчасно не погасили і вона б вибухнула, то я б сьогодні з вами не говорила. І ось ці думки мені трошки не дають спокою... В цілому зі мною абсолютно все нормально. Трохи розбила коліно, подряпала руки, коли стрибала на асфальт", - розповіла Лідія Таран, передає ТСН.
Також Лідія Таран звернулася до водіїв з проханням перевірити в своїх машинах попереджувальні знаки, аптечки і вогнегасник.
"Возіть їх з собою, будь ласка! Ви відповідаєте не тільки за себе, але і за інших людей - учасників дорожнього руху! Це може врятувати життя! Прошу всіх — користуйтеся ременями безпеки", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.
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