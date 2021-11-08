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"Машина б вибухнула": телеведуча Лідія Таран розповіла подробиці жахливої ДТП

8 листопада 2021, 22:35

Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.

Лідія Таран
Лідія Таран розповіла про ДТП / 1plus1.ua

Телеведуча Лідія Таран напередодні потрапила в ДТП. Водій таксі, в якому вона ввечері поверталася додому, через погану видимість і відсутність обов'язкового знака аварійної зупинки, вчасно не помітив аварію на дорозі.

Таксист змушений був виїхати на іншу смугу, а там теж стояв автомобіль. Від удару машина таксі, в якій їхала Лідія, загорілася.

"Я вже відійшла... Але все більше починаю думати про те, що якби двері були заблоковані і я не вискочила б з машини на ходу, а її б вчасно не погасили і вона б вибухнула, то я б сьогодні з вами не говорила. І ось ці думки мені трошки не дають спокою... В цілому зі мною абсолютно все нормально. Трохи розбила коліно, подряпала руки, коли стрибала на асфальт", - розповіла Лідія Таран, передає ТСН.

Також Лідія Таран звернулася до водіїв з проханням перевірити в своїх машинах попереджувальні знаки, аптечки і вогнегасник.

"Возіть їх з собою, будь ласка! Ви відповідаєте не тільки за себе, але і за інших людей - учасників дорожнього руху! Це може врятувати життя! Прошу всіх — користуйтеся ременями безпеки", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

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ДТП Лідія Таран
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