У Харкові вантажівка на "зебрі" збила двох дітей: один хлопчик загинув, другий - у важкому стані

У Харкові сталася смертельна ДТП/ Фото hk.npu.gov.ua

У Харкові 4 жовтня сталася ДТП - вантажівка збила двох дітей на пішохідному переході. Постраждалі дістали важких травм, їх доставили в лікарню. Один з підлітків помер за кілька годин після госпіталізації.

Аварія трапилася близько 16:45 у понеділок на Великій Кільцевій 3-А. Як повідомляє пресслужба поліції, вантажівка рухалася з боку вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Маяковського. В цей час дорогу по нерегульованому пішохідному переходу переходили діти.

За словами свідка, вони бігли один за іншим. Водій загальмував, але все одно допустив наїзд на підлітків.

"Я почув удар і побачив, як один хлопець вилетів з-під машини та вдарився об бак з паливом", – розповів один з очевидців.

Хлопчик вилетів з-під машини та вдарився об бак з паливом / Фото hk.npu.gov.ua

13-річний підліток, якого збив вантажівку на пішохідному переході, помер, повідомили в поліції Харківщини.

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Заступник головлікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький сказав, що дитина поступила в лікарню в стані клінічної смерті та комі.

Другий неповнолітній (12 років) перебуває у важкому стані. У дитини забій мозку і скелетна травма.

33-річного водія авто затримали / Фото suspilne.media

За фактом аварії порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

33-річного водія вантажівки вже затримали.

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