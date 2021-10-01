Навіть не зупинився: на Львівщині п'яний водій на смерть збив жінку та поїхав геть

Чоловік на смерть збив велосипедистку / ГУ Національної львівської поліції

Поблизу м. Жовква Львівської області у четвер, 30 вересня, сталася смертельна аварія – водій Citroen збив 48-річну жінку та, не зупиняючись, поїхав далі. Його через годину розшукали правоохоронці.

Трагічний інцидент стався на трасі Львів – Рава-Руська. Там водій легкового автомобіля збив 48-річну велосипедистку та поїхав з місця аварії. Від отриманих травм жінка померла, повідомили в Нацполіції Львівської області.

Протягом години, в селі Сопошин, поліція виявила автомобіль, який був схожий на той, який вчинив смертельну ДТП. Слідство встановило, що за його кермом був 44-річний житель Львівського району. Чоловік керував автомобілем у стані сп'яніння. Перевірка на алкоголь показала результат 3,08 проміле, що більш ніж в 15 разів перевищує допустиму норму.

"Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, вилучений", – повідомили в поліції.

Реклама

Смертельна ДТП на Львівщині: батько переїхав доньку

Увечері в п'ятницю, 10 вересня, у Львівській області сталася трагедія – чоловік на смерть збив свою дворічну дитину. Дівчинка потрапила під колеса автомобіля Опель, коли її батько заднім ходом виїжджав з двору. Дитина померла ще до приїзду медиків.

Батька дівчинки затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.