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РФ вгатила по критичній інфраструктурі Сумщини: що відомо про нічний удар по Україні

Альона Вороніна
23 липня 2024, 09:45
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Окупанти запустили вісім "Шахедів" та одну ракету Х-69. Захисникам України вдалося збити сім ворожих дронів. Ракета також не долетіла до цілі.
дрон, шахед
РФ вночі вдарила по Україні ракетами і дронами/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія у ніч на вівторок, 23 липня, вдарила по Україні дронами-камікадзе "Шахед" і ракетою Х-69.

Ворожі повітряні цілі запускалися з Курської області РФ. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 23 липня 2024 року противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-69 із повітряного простору Курської області – рф. та 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed" також із Курського напрямку. Атаковано Сумщину", – зазначив Олещук.

відео дня

Він розповів, що вдалося збити 7 ворожих безпілотників. Ракета також не досягла своєї цілі через активну протидію захисників України.

"До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил. Протиповітряною обороною збито 7 ворожих ударних БпЛА "Shahed – 131/136". Внаслідок активної протидії ворожа керована авіаційна ракета Х-69 не досягла своєї цілі", – йдеться у повідомленні.

Були атаковані об'єкти критичної інфраструктури Сумщини

У Сумській обласній військовій адміністрації уточнили, що сім ворожих дронів були збиті над Сумщиною.

Проте не обійшлося і без влучань. У Сумській ОВА повідомили, що у ніч на 23 липня російські окупанти нанесли авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

"На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи. Попередньо, загиблих немає", – зазначають в ОВА.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

РФ вгатила по критичній інфраструктурі Сумщини: що відомо про нічний удар по Україні
Що відомо про дрони "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими окупантами Миколаєва загинув 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко. 19 липня у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Російська ракета поцілила у житловий квартал міста. Загинули четверо людей, серед яких 12-річний хлопчик Кирило Дядюшко, який займався народними танцями. Наразі мама хлопчика перебуває у стані шоку, з жінкою працюють психологи ДСНС.

22 липня РФ завдала ракетного удару по Одеській області. Під прицілом росіян знову опинилися цивільні об'єкти.

Також пізно ввечері 22 липня по всій Україні оголошувалася повітряна тривога – РФ атакувала "Шахедами", злетів МіГ. В областях було чутно вибухи, працювала українська ППО.

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