Головна мета РФ нікуди не поділася.

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У ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Вадим Скібіцький назвав головну мету окупантів

Головне завдання окупантів зараз - підтримувати темп наступу

Головним завданням РФ на осінньо-зимовий період є вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Стратегічна мета окупантів - повний контроль території України.

Про це заявив заступник керівника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, пише Главред із посиланням на "Укрінформ".

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"Взимку буде три роки так званої СВО. Завдання СВО було яке? "Звільнення" Донецької та Луганської областей. Так, коригуються плани, але ця мета нікуди не поділася. А стратегічна мета - повний контроль території України", - заявив Скібіцький.

Також він додав, що російські війська намагаються підтримувати темп наступу шляхом перекидання оперативних резервів.

"Вони (росіяни, - ред.) можуть робити перегрупування з одного району бойових дій на інший. Раз - і перекинули в Курську область, зараз інші переміщення йдуть, і це впливає. Вони підтягують оперативні резерви, які можуть використовувати на будь-якому напрямку. Їхнє завдання зараз - підтримувати темп наступу", - пояснив Скібіцький.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Курській області Росія зосередила близько 50 тисяч військових, переважно з підрозділів морської піхоти і повітряно-десантних військ, зазначив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Президент України Володимир Зеленський у своєму онлайн-зверненні до Європейського парламенту заявив, що на території Росії вже розміщено 11 тисяч північнокорейських військових, а їхня кількість може зрости до 100 тисяч, повідомляє Reuters.

Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що командир 67-ї мотострілецької дивізії російських збройних сил надав недостовірну інформацію генералам стосовно "успіхів" окупантів під Лиманом на Донеччині. За даними ГУР, командир цієї дивізії доповідав командувачу 25-ї армії Московського військового округу, генерал-майору Юсупову, про вигадані успіхи в цьому регіоні.

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