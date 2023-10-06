Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

Внаслідок терористичної атаки Росії по селу Гроза у Харківський області загинули 52 людини, 4 вважаються зниклими безвісти. Однак кількість жертв може зрости.

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Кількість жертв внаслідок обстрілу села Гроза може зрости / Колаж Главред, фото: Олег Синєгубов, Харківська ОВА

Кількість жертв внаслідок удару по магазину та кафе у селі Гроза у Харківський області може зрости, оскільки на місці удару знайшли частини тіла. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словам, на місці атаки продовжують працювати відповідні служби.

"На місці влучання ворожої ракети у селі Гроза продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Фахівці розбирають завали, триває ретельний огляд місця. Сьогодні було знайдено ще фрагменти тіла. Наразі триває ідентифікація", – повідомив Синєгубов.

Водночас, багато тіл, які знаходять рятувальники на місці удару неможливо опізнати без аналізу ДНК. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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"Шукаємо та знаходимо рештки тіл загиблих в Грозі. Багатьох неможливо опізнати без аналізу ДНК", – зазначив Сергій Болвінов.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти 5 жовтня завдали кривавого удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Вони обстріляли магазин і кафе, в якому був поминальний обід за загиблим військовим.

Також, стало відомо, що у селі Гроза Харківської області домовини із загиблими місцевими жителями стоять у кожному будинку після ракетного удару РФ, розповіла журналістам одна з місцевих мешканок.

Також сьогодні вранці, російйські терористи завдали удару по середмістю Харкова. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під удар потрапив житловий будинок. Загинула дитина, яка перебувала під завалами.

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