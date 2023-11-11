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У річницю визволення Росія 121 раз вдарила по Херсонщині: є жертви

Анна Ярославська
11 листопада 2023, 11:51
Військові РФ випустили по Херсонській області за добу 696 снарядів з різних видів озброєння. Двоє людей загинули, ще вісім - поранені.
Херсонська область
Херсонська область знову була під обстрілами окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

За добу 10 листопада російські окупанти 121 раз обстріляли Херсонську область з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

В результаті обстрілів дві людини загинули, ще вісім - поранені.

"За добу по території Херсонщини військові РФ з різних видів озброєння випустили 696 снарядів, по Херсону — 15. Влучили у житлові квартали населених пунктів області, "Пункт незламності" і завод в Бериславському районі", — йдеться у повідомленні.

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Упродовж доби на Херсонському напрямку російська армія завдала авіаційного удару по Іванівці. З артилерії атакувала Антонівку, Комишани та Софіївку.

Російська армія також обстріляла Тягинку та Новорайське в Херсонській області. У Тягинці травмована жінка, в Новорайському — одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені. Всіх поранених госпіталізували і надають медичну допомогу.

Також армія РФ з артилерії атакувала Кіндійку на Херсонщині. Загинув 69-річний чоловік. У 63-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму і поранення спини. Його госпіталізували.

У Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення, його госпіталізували.

Звільнення Херсона

Херсон був окупований 2 березня 2022 року. У червні 2022 року ЗСУ пішли в контрнаступ і відкинули окупантів з першої лінії оборони Херсона.

Росія оголосила на окупованих територіях референдум про "приєднання областей до складу РФ".

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні підірвали щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона.

Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що восени минулого року російські окупанти прийняли рішення втекти з Херсона і правого берега Дніпра, оскільки боялися оточення міста.

Сьогодні річниця визволення Херсона від російських загарбників. Президент Володимир Зеленський подякував усім, завдяки кому це стало можливим.

"Ми всі добре пам'ятаємо цей день, ці почуття. Як люди зустрічали наших військових, як раділи дорослі та діти. Велике спасибі кожному з воїнів, завдяки яким це стало можливим. Пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої держави. Херсон і херсонці, спасибі за вашу стійкість і віру в Україну!" - написав глава держави.

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