Вибухи у Херсоні: окупанти вдарили з лівого берега, є руйнування

Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста. Інформація про постраждалих уточнюється.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-v-hersone-okkupanty-udarili-s-levogo-berega-est-razrusheniya-10511947.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили по Херсону з лівого берега Дніпра / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ніч на 28 жовтня у Херсоні прогриміло кілька вибухів. Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста. Про це повідомив голова Херсонської ГВА Роман Мрочко.

"У Херсоні прогриміли кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста", - написав він у Telegram.

За словами Мрочко, є руйнування в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

відео дня

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України знешкодила антиукраїнське "підпілля" - агенти РФ наводили ракети і керовані авіабомби на житлові будинки в Херсоні.

Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять - пошкодили. В результаті ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

СБУ викрила ще одного агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.