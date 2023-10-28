Вибухи у Херсоні: окупанти вдарили з лівого берега, є руйнування

У ніч на 28 жовтня у Херсоні прогриміло кілька вибухів. Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста. Про це повідомив голова Херсонської ГВА Роман Мрочко.
"У Херсоні прогриміли кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста", - написав він у Telegram.
За словами Мрочко, є руйнування в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.
Як повідомляв Главред, Служба безпеки України знешкодила антиукраїнське "підпілля" - агенти РФ наводили ракети і керовані авіабомби на житлові будинки в Херсоні.
Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять - пошкодили. В результаті ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.
СБУ викрила ще одного агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.
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