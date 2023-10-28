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Вибухи у Херсоні: окупанти вдарили з лівого берега, є руйнування

Анна Ярославська
28 жовтня 2023, 07:39
Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста. Інформація про постраждалих уточнюється.
Вибухи в Херсоні
Росіяни вдарили по Херсону з лівого берега Дніпра / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ніч на 28 жовтня у Херсоні прогриміло кілька вибухів. Ворог з лівого берега вдарив по центральній частині міста. Про це повідомив голова Херсонської ГВА Роман Мрочко.

"У Херсоні прогриміли кілька вибухів! Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста", - написав він у Telegram.

За словами Мрочко, є руйнування в приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Як повідомляв Главред, Служба безпеки України знешкодила антиукраїнське "підпілля" - агенти РФ наводили ракети і керовані авіабомби на житлові будинки в Херсоні.

Саме за їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти повністю зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять - пошкодили. В результаті ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості.

СБУ викрила ще одного агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на Херсон.

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