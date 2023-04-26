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"Готові повністю йти та різати фланги": Пригожин забився в істериці через контрнаступ ЗСУ

Аліна Дембіцька
26 квітня 2023, 20:46 оновлено 26 квітня, 20:59
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У "кухаря Путіна" розпочалася справжня паніка, адже українські захисники от-от почнуть звільняти захоплені території, а його найманців нема кому прикривати.
Пригожин
Пригожин забився в істериці через контрнаступ ЗСУ / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин неабияк панікує через контрнаступ Збройних сил України. Він заявив, що українські захисники розпочнуть контрнаступ після 2 травня, адже тоді якраз закінчиться сезон дощів.

Як повідомляє пресслужба Пригожина, у "кухаря Путіна" розпочалася справжня істерика, адже українські захисники от-от почнуть звільняти захоплені території, а його найманців нема кому прикривати.

"Сьогодні йдуть дощі. 2 травня повинен пройти останній дощик. Ще тиждень потрібно для того, щоб вітер висушив ґрунт. Після цього ЗСУ будуть готові рухатися. Чи будуть вони це робити 9 травня, щоб "зіпсувати свято"? Може, так. Може, не так. Це тільки у нас, в Росії, прийнято все робити на свята, на 8 березня і 9 травня. ЗСУ готові повністю йти та різати фланги. Фланги наші ніхто не прикривав", - заявив Пригожин.

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Він також сказав, що всі заяви Міністерства оборони РФ про те, що вони збираються прикривати фланги "Вагнера", є "повною маячнею". Окрім того, Пригожин скаржиться, що ні "Вагнеру", ні російським регулярним військам не надаються достатньо боєприпасів. Він називає такі дії російської влади "злочинними рішеннями командування". Крім того, Пригожин визнав, що "Вагнер" дуже швидко втрачає людські ресурси через втрати та звільнення найманців.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що країна-окупант Росія змінює тактику нанесення ракетних ударів. Окупанти провалили плани щодо енергетичного терору України взимку, і тепер намагатимуться бити по об'єктах, які є важливими для проведення контрнаступальної військової операції ЗСУ. Також Андрій Юсов підкреслив, що ворог поки що взяв паузу на накопичення ракет. Однак відновити той рівень запасів снарядів, який у них був до повномасштабної війни, російським окупантам не вдасться.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід у контрнаступ армії України ухвалить Генштаб ЗСУ. Все буде вирішуватися в останній момент. За словами Данілова, у Києва є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Журналісти Bloomberg опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ЗСУ можуть перейти в контрнаступ у травні.

Передбачається, що сили оборони України будуть атакувати на декількох напрямках. Один зі співрозмовників агентства припустив спробу просування армії України на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку з метою встановлення вогневого контролю над "суходільним коридором" окупантів, який веде до Криму.

Дивіться відео Главреда - ексдепутат Держдуми Геннадій Гудков заявив, що Путін творить кінець історії РФ і пояснив навіщо йому Пригожин:

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