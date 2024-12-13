У фокусі – захист неба: Зеленський провів перше засідання ​Технологічної Ставки

Президент повідомив, що вже є напрацювання для посилення повітряної оборони.

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Президент провів перше засідання Технологічної Ставки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, wikipedia.org, US Army

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Зеленський провів перше засідання Технологічної Ставки

Основною темою зустрічі стала протидія "шахедам" та ракетам

З'явилися перші контури щодо додаткового захисту неба

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Технологічної Ставки. Основною темою зустрічі стало питання захисту повітряного простору країни. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Провів першу зустріч Технологічної Ставки. Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України", - зазначив Зеленський.

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Президент додав, що на засіданні також були присутні командувачі, представники армії, розвідки та Сил безпеки України.

"Сьогодні зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба. Це протидія "шахедам" та ракетам", - розповів глава держави.

За його словами, вже відбулася детальна розмова щодо посилення повітряної оборони країни, і є перші напрацювання щодо додаткового зміцнення захисту. Зеленський підкреслив, що на наступному засіданні Технологічної Ставки будуть представлені конкретні рішення.

Масована атака РФ по Україні 13 грудня - головне

Як повідомляв Главред, 13 грудня Росія завдала ракетного удару по енергетичних об'єктах України. Укренерго вимушено збільшило обсяги відключень електроенергії по всій країні.

Ракетна атака тривала майже три години, а атака безпілотників — 11 годин. Найбільше постраждали Стрий, Бурштин, Одеса, Київська агломерація, Кременчук та Харківщина.

Повітряні Сили повідомили, що радіотехнічними військами було виявлено 287 повітряних цілей, зокрема 94 ракети та 193 БпЛА. Оборонці неба збили 80 крилатих ракет, одну балістичну та 80 безпілотників.

Після масованої атаки Росії по Україні міністр закордонних справ Андрій Сибіга знову закликав союзників терміново передати Україні системи ППО. Він зазначив, що Україні потрібні 20 систем ППО NASAMS, HAWK або IRIS-T, щоб позбавити Росію засобів терору.

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