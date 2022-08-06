УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Енергоатомі розповіли, для чого росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС

6 серпня 2022, 21:42

Такими діями Росія перейшла до сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС.

Запорізька АЕС, російські військові
Навіщо росіяни обстрілюють ЗАЕС / Колаж Вікіпедія, УНІАН

У суботу, 6 серпня, росіяни повним ходом обстрілюють Запорізьку АЕС із артилерії для того, аби пошкодити всі лінії електропередач та знеструмити південь країни, йдеться в заяві Енергоатому.

За інформацією компанії, такими діями Росія перейшла до сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому, на думку Енергоатома, обстріли станції, з високою ймовірністю, триватимуть й надалі.

"Перешкодити цьому можуть злагоджені дії організацій безпеки, зокрема ООН, МАГАТЕ і WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародного співтовариства для виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об'єкта і його повної демілітаризації. Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об'єкта, яким вона була до російського вторгнення", - наполягають в Енергоатомі.

У тому випадку, якщо цього не зробити зараз, РФ реалізує свій план щодо перетворенню ЗАЕС на "військову базу ядерних терористів".

"Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатому, які знаходяться на станції і координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України", - заявляють в підприємстві.

У план РФ, окрім руйнування інфраструктури ЗАЕС, входить подальше повне знеструмлення станції з запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься у всіх ядерних реакторах і басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблоку.

Обставини ускладнює розміщення окупантами своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є по суті мінуванням енергоблоків із двома ядерними реакторами. Також не слід забувати про замінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача та прилеглого берега Каховського водосховища.

"Незабаром це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не лише Україна, але й вся Європа", - заявляє Енергоатом.

Запорізька АЕС може бути замінована

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокаційні дії. Про це Орлов сказав в ефірі телемарафону.

"Вони ховають важку зброю, тобто ракетні системи залпового вогню, між енергоблоків. Тобто вони трохи відходять і обстрілюють протилежний бік Дніпра, місто Нікополь, Марганець і Запорізький напрямок. А потім ховають ці системи між енергоблоками", - зазначив він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Читайте також:

війна в Україні Энергоатом МАГАТЭ Енергодар новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:29

"Війна в Україні буде і навесні, і влітку 2023-го": Волкер заявив про важку зиму і наступний етап боїв

22:00

В Україну рано увірветься осінь і заливатиме дощами: синоптики назвали дати холодного циклонуВідео

21:42

В Енергоатомі розповіли, для чого росіяни обстрілюють Запорізьку АЕСВідео

21:41

Нові вибухи в Енергодарі: у мерії попередили, що може статися некерована ядерна катастрофаВідео

21:20

У МЗС Естонії озвучили головну мету Путіна в Україні та вигадали, як його зупинитиВідео

Реклама
21:04

"Він мене надихнув": принц Гаррі зателефонував парамедику Тайрі після її звільнення з полону

20:45

Неймовірна закуска: смачні огірки на зиму - простий рецептВідео

20:41

Самосуд над полоненими в Маріуполі: ворог прагне залякати українців - розвідкаВідео

20:30

Гороскоп на завтра, 7 серпня 2022: Овнам - плітки, Терезам -погані передчуття, Водоліям - переїздВідео

20:10

Гуде і неприємно пахне: 5 основних причин, чому холодильник часто ламається і як прибрати запахВідео

20:10

Прикмети на 8 серпня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити удачу і грошіВідео

20:09

Маленька Єва отримала довгоочікуваний подарунок від тата-бійця ЗСУ

19:28

"Чому коліна роз'їжджаються?": Волочкова стала посміховиськом під час зустрічі з пропагандистами

19:23

Найсмачніше ароматне яблучне варення: 2 простих рецептаВідео

19:00

Заспокойтеся, Ердоган розуміє, що Росія програєПогляд

18:56

Підірвали Мережу: Лео з Ірпеня разом із татом переспівали легендарних "Воїнів світла"

18:50

День Повітряних сил ЗСУ - потужні привітання та картинки воїнам

18:44

Прикмети на 7 серпня: 3 речі, які не можна робити в день святої АнниВідео

18:32

"РФ буде домовлятися з Україною, почнеться торгівля": Ейдман розповів про деокупацію КримуВідео

18:27

Як зрозуміти, чи готова дитина йти до першого класу та як правильно її підготувати

Реклама
18:26

"Наказ віддав особисто Путін": експерт пояснив, як і чому в Кремлі вирішили вбити полонених в ОленівціВідео

17:35

Як швидко висушити одяг після прання: 3 простих ефективних способи

17:30

Помер колаборант, якого підстрелили партизани в Новій КаховціВідео

17:02

Північна Македонія передасть ЗСУ 4 штурмовики, куплені в Україні у 2001 роціВідео

17:00

Дружина Тищенка обурюється через "жовтуху"

16:54

Українець вбив знайомого за підтримку російських окупантів

16:53

"Маріупольської трагедії могло б не бути": у Польщі заявили, що місто можна було б врятуватиВідео

16:31

Морпіхи "покришили" окупантів РФ на двох напрямках: ворог рахує втратиВідео

16:10

"Я їй кажу: "Ти збожеволіла": Сумська розповіла про свою останню розмову з Єгоровою

16:03

Кіркоров відверто зізнався, чому його кинула Алла Пугачова

15:48

У Ердогана запропонували домовлятися з Путіним для завершення війни в УкраїніВідео

15:40

У Вінниці жінка забрала іграшки з місця загибелі дітей від російських ракетВідео

15:17

5 способів почистити білі кросівки, щоб вони виглядали як нові

15:15

Україну накриють грози і град: синоптики назвали областіВідео

15:01

Маковія 2022: дата, традиції і заборони дня

14:58

Збирають клітки для полонених: у Маріуполі окупанти готують самосуд над захисниками УкраїниВідео

14:46

"Дивом не злетіла у повітря": окупанти серйозно пошкодили Запорізьку АЕС, є ризик викиду радіаціїВідео

14:32

"Володіє зброєю": Сумська розповіла, чи піде її чоловік воювати

14:29

"Захисту у Росії немає": Черник розповів, як на ході війни позначаться поставки HIMARS і MARS-2

14:23

Обіцяв дійти до Києва і зробити фото: ЗСУ знищили хвалькуватого окупанта РФВідео

Реклама
14:13

Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у ТуреччиніВідео

14:07

"Ракета, бомба, петарда": Наташа Корольова розважається з мамою, поки на їхній батьківщині йде війна

13:54

До поразки Росії у війні залишилися не роки, а місяці – Ігор ЕйдманВідео

13:28

У Новій Каховці підстрелили заступника гауляйтера: колаборант у лікарні з пораненнямиВідео

13:00

Вогняний "привіт" окупантам: у Бердянську прогримів вибух біля будівлі поліціїВідео

12:51

"Суміш Білик, Повалій, Байрак і травесті Монро": Камалія збентежила шанувальників макіяжем у новому кліпіВідео

12:43

"Кинув дружину та коня, і поїхав в Україну": ЗСУ ліквідували окупанта-козакаВідео

12:24

"Навіщо розгортаєш український прапор?": Сосєдов накинувся на Вайкуле

12:24

Росіянка в Естонії поплатилася за "наїзд" на біженців з України: її звільнили та депортувалиФотоВідео

12:17

"Загроза є": експерт пояснив, чи є ризик наступу на Миколаїв та ОдесуВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти