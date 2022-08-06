В Енергоатомі розповіли, для чого росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС

Навіщо росіяни обстрілюють ЗАЕС / Колаж Вікіпедія, УНІАН

У суботу, 6 серпня, росіяни повним ходом обстрілюють Запорізьку АЕС із артилерії для того, аби пошкодити всі лінії електропередач та знеструмити південь країни, йдеться в заяві Енергоатому.

За інформацією компанії, такими діями Росія перейшла до сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС. Тому, на думку Енергоатома, обстріли станції, з високою ймовірністю, триватимуть й надалі.

"Перешкодити цьому можуть злагоджені дії організацій безпеки, зокрема ООН, МАГАТЕ і WANO, а також постійний тиск на Росію з боку міжнародного співтовариства для виведення військових з найбільшого в Європі ядерного об'єкта і його повної демілітаризації. Необхідно повернути ЗАЕС статус мирного цивільного об'єкта, яким вона була до російського вторгнення", - наполягають в Енергоатомі.

У тому випадку, якщо цього не зробити зараз, РФ реалізує свій план щодо перетворенню ЗАЕС на "військову базу ядерних терористів".

"Цьому зараз сприяють активні дії представників Росатому, які знаходяться на станції і координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України шляхом пошкодження за допомогою артилерійських обстрілів всіх ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України", - заявляють в підприємстві.

У план РФ, окрім руйнування інфраструктури ЗАЕС, входить подальше повне знеструмлення станції з запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься у всіх ядерних реакторах і басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблоку.

Обставини ускладнює розміщення окупантами своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є по суті мінуванням енергоблоків із двома ядерними реакторами. Також не слід забувати про замінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача та прилеглого берега Каховського водосховища.

"Незабаром це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не лише Україна, але й вся Європа", - заявляє Енергоатом.

Запорізька АЕС може бути замінована

Мер міста Енергодар, біля якого розташована Запорізька АЕС, Дмитро Орлов заявив, що росіяни ховають між енергоблоками важку зброю. Також, за його словами, АЕС може бути замінована і там можуть готуватися різні провокаційні дії. Про це Орлов сказав в ефірі телемарафону.

"Вони ховають важку зброю, тобто ракетні системи залпового вогню, між енергоблоків. Тобто вони трохи відходять і обстрілюють протилежний бік Дніпра, місто Нікополь, Марганець і Запорізький напрямок. А потім ховають ці системи між енергоблоками", - зазначив він.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, ввечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Читайте також: