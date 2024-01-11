У будинках буде темрява: боржникам почнуть 'відрізати' світло з 29 січня

Українці отримають сповіщення-попередження за 10 днів до відключення.

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Українцям почнуть відключати світло / Колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

В Україні почнуть відключати боржників від електроенергії. Це почне відбуватися вже з 29 січня. Про це в ефірі телемарафону заявив гендиректор столичної компанії-енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко.

Таке рішення ухвалили після зняття мораторію на відключення комунальних послуг та нарахування пені населенню.

"Перші відключення почнуться десь 29 січня", - сказав Коваленко.

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Боржники вже отримали відповідні попередження. Спершу споживачі отримували СМС-повідомлення та сповіщення у месенджерах про наявність боргу та прохання його сплатити.

"Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, - ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг", - сказав Коваленко.

Найпершими відключать від електроенергії боржників з найвищою сумою боргу. Він також зазначив, що боржникам, які не змогли сплатити за один місяць чи пару, не слід боятися відключення.

"Є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше", - додав він.

Також боржники можуть домовитись із компанію про розстрочку, якщо у них нема змоги сплатити одразу всю суму.

"Якщо ж людина накопичила з різних обставин великий борг і не має повної суми, щоб оплатити, ми такі випадки розглядаємо, але нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", - додав він.

Після відключення електропостачання відновити його вдасться лише у випадку сплати боргу. Підключення абонента відбудеться впродовж 5 днів після сплати.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, як сказали в державній компанії Укренерго, споживання електрики в Україні б'є рекорди. Українцям слід економно споживати електричну енергію, щоб в енергетичній системі не виникло її дефіциту.

В Україні вже є графіки відключення світла. Світлана Гринчук зазначила, що відключення світла в Україні можуть бути тільки при значних пошкодженнях у разі обстрілів.

Рівень споживання електроенергії стрімко зріс. Деякі області України без світла, однак, ремонтні бригади "Укренерго" разом з обленерго продовжують відновлювати енергоживлення споживачів у Південному регіоні.

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