На Одещині маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у BMW: багато постраждалих

На слизькій дорозі водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, в якому знаходилися 11 пасажирів, не впорався з керуванням.
Увечері в неділю, 26 грудня, в Одеській області сталася ДТП - зіткнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль BMW. У момент аварії в салоні мікроавтобуса знаходилися одинадцять пасажирів. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема і неповнолітній.
ДТП сталася на 234 км траси Одеса-Миколаїв. Як пповідомили у поліції Одещини, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де і зіткнувся з BMW.
Чотири людини, зокрема і дитина, дістали травм. Їх госпіталізували в медустанови. У лікарні опинилися і водії обох транспортних засобів. Всі пацієнти в стані середньої тяжкості з черепно-мозковими травмами і переломами.
Відомо, що ДТП сталася на слизькій дорозі, тому що на шляхах навколо Одеси сильна ожеледь.
Як повідомляв Главред, 9 жовтня на Броварському проспекті біля станції метро Лісова сталася серйозна аварія за участю маршрутки та легкового автомобіля. На момент ДТП в маршрутці були пасажири. Як стверджують очевидці, звук від удару було чутно аж поблизу станції метро Чернігівська.
У селищі Віта-Поштова (Київська область) 18 жовтня маршрутка на швидкості виїхала на зустрічну смугу та ледь не протаранила кілька автомобілів.
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