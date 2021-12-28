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На Одещині маршрутка з пасажирами вилетіла на зустрічну смугу та врізалася у BMW: багато постраждалих

28 грудня 2021, 12:02

На слизькій дорозі водій рейсового мікроавтобуса Mercedes, в якому знаходилися 11 пасажирів, не впорався з керуванням.

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На трасі Одеса - Миколаїв сталася серйозна ДТП / Фото od.npu.gov.ua

Увечері в неділю, 26 грудня, в Одеській області сталася ДТП - зіткнулися рейсовий мікроавтобус Mercedes та легковий автомобіль BMW. У момент аварії в салоні мікроавтобуса знаходилися одинадцять пасажирів. Внаслідок аварії постраждали шестеро людей, зокрема і неповнолітній.

ДТП сталася на 234 км траси Одеса-Миколаїв. Як пповідомили у поліції Одещини, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де і зіткнувся з BMW.

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Фото od.npu.gov.ua

Чотири людини, зокрема і дитина, дістали травм. Їх госпіталізували в медустанови. У лікарні опинилися і водії обох транспортних засобів. Всі пацієнти в стані середньої тяжкості з черепно-мозковими травмами і переломами.

Відомо, що ДТП сталася на слизькій дорозі, тому що на шляхах навколо Одеси сильна ожеледь.

Як повідомляв Главред, 9 жовтня на Броварському проспекті біля станції метро Лісова сталася серйозна аварія за участю маршрутки та легкового автомобіля. На момент ДТП в маршрутці були пасажири. Як стверджують очевидці, звук від удару було чутно аж поблизу станції метро Чернігівська.

У селищі Віта-Поштова (Київська область) 18 жовтня маршрутка на швидкості виїхала на зустрічну смугу та ледь не протаранила кілька автомобілів.

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