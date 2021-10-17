У Дніпрі п'яна вчителька била дітей по голові під час уроків

У Дніпрі п'яна вчителька била дітей

У Дніпрі вчителька початкової школи вживала алкоголь прям в школі, а потім у п'яному вигляді проводила уроки. На нездорову пристрасть класного керівника до "Вогняної води" поскаржилися учні, і в навчальному закладі спалахнув скандал, повідомляє Наше Місто.

Школярі розповіли про поведінку вчительки батькам, а ті звернулися до адміністрації СШ №29 з вимогою відреагувати на ситуацію та вжити заходів.

За словами мами однієї з учениць 2 класу Юлії Руденької, горе-педагога помічали за викладанням у п'яному вигляді неодноразово.

Діти розповідали, що класний керівник пила горілку, і вже до п'ятого уроку не могла розмовляти.

Жінка в своєму Facebook також додала, що вчителька 2в класу "вдарила двох дівчаток по голові, нібито за те що вони писали не "там де потрібно", а на третю - мало не впала".

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"Найстрашніше, що адміністрація школи знала про проблеми вчителя з алкоголем, так як саме з цієї причини вона була звільнена з попередньої школи, але прикривали цей факт, аргументуючи тим, що працювати нікому", - обурюється Руденька.

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Як з'ясувалося, керівництво школи №29 вирішило звільнити скандальну вчительку.

У Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради підтвердили даний інцидент і зазначили, що "з адміністрацією закладу також була проведена бесіда".

"Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, в школах Кадрова автономія", - додали в Департаменті.

Раньше Главред писав про те, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує перенести початок шкільних канікул з 25-го на 18-е жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Міністерству освіти і науки рекомендують розіслати відповідний рекомендований лист по школах.