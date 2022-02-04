У Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку: в поліції розповіли подробиці

У Дніпрі пограбували Приватбанк / УНІАН

У п'ятницю, 4 лютого, в Дніпрі пограбували відділення ПриватБанку. Керівництво банку оголосило винагороду за інформацію про злочин, повідомили РБК-Україна повідомили в пресслужбі Приватбанку.

Інцидент трапився о 17: 15 у відділенні банку по вулиці Будівельників До банку зайшов чоловік, який почав розмову про життя зі співробітницею банку, під час якої з рюкзака дістав предмет, схожий на пістолет і погрозами змусив підвести його до каси, де вимагав віддати всю готівку.

У банку повідомили, що касир підготувала пакет із залишками виручки, сума якої була незначною. У той же час співробітниця банку встигла натиснути на "тривожну кнопку", включила сирену і викликала охорону.

Грабіжник залишив відділення банку, почувши сирену.

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За фактом спроби збройного пограбування відділення ПриватБанку ведеться слідство.

Крім того, служба безпеки Банку оголосила про винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за будь-яку інформацію про злочинців, яка допоможе швидше розкрити злочин

"Передати інформацію в банк можна за телефонами (056) 716 35 02 або (067) 565 12 34, електронною поштою [email protected], а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується", - заявив прессекретар Приватбанку Олег Серга.

Раньше ПриватБанк заблокував карти клієнта, який не так давно продав квартиру. Від чоловіка зажадали підтвердити походження цих коштів.

Ще один клієнт банку розповів, що попередньо його ніхто не попереджав про блокування рахунків, а обмеження ввели в неробочий день.

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