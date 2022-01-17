У Дніпрі чоловік виграв понад 2 мільйони гривень, купивши дві "лотерейки"

За один із лотерейних квитків чоловік заплатив 5040 гривень / ua.depositphotos.com, УНІАН

Житель Дніпра виграв понад 2 мільйони гривень у Національну лотерею.

Перший у цьому році джекпот зірвали у неділю, 16 січня, повідомляє пресслужба Української національної лотереї.

"Гравець з Дніпра під час розіграшу №2654 вгадав всі 5 номерів і в сумі виграв 2 054 006 гривень", – йдеться у повідомленні.

Загалом чоловік купив у центральному офісі УНЛ два квитки, й обидва виявилися виграшними. Перший із низ обійшовся українцю у 5040 гривень.

"Прихильник "Лото Максима" придбав декілька білетів в цю лотерею. За основним передбачений приз в 2 048 000, за іншим білетом — 6006. Вітаємо першого джекпотиста УНЛ у 2022 році", – зазначили у пресслужбі УНЛ.

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Раніше повідомлялося, що на Закарпатті житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", яку проводили в громаді серед вакцинованих. Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплені за кошти міського бюджету.

Також стало відомо, що депутат від "Слуги народу" Максим Павлюк виграв у лотерею 900 тисяч гривень, про що українці дізналися з його декларації.

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