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"Думав, що розігрують": мешканець Мукачева виграв позашляховик за щеплення проти COVID-19

15 грудня 2021, 16:19

Чоловік був здивований, що став переможцем акції.

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Житель Мукачева виграв позашляховик за вакцинацію / колаж Главред

На Закарпатті житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", яку проводили в громаді протягом двох з половиною місяців.

Як повідомив речник Мукачівської міської ради Влад Микита в коментарі УНІАН, розіграш відбувся 15 грудня, а переможцем став Андрій Марченко. Його вибирали за допомогою сервісу рандомізації.

Також сьогодні в Мукачеві в рамках акції розіграли два телевізори, оскільки двоє переможців першого етапу, який проходив кількома тижнями раніше, не підтвердили наявність необхідних документів.

"Переможці акції протягом 10 днів повинні відвідати ЦНАП, пред'явити паспорт або ID карту, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, сертифікат про проходження вакцинації. У разі відсутності хоча б одного з документів у переможця, він втрачає право на отримання призу, і за допомогою електронного сервісу вибирається наступний переможець", - уточнив Микита.

читайте також"Колять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації у ПолтавіЗа його словами, у чоловіка, який виграв позашляховик, документи вже перевірені, він дотримувався всіх вимог, зокрема, вакцинувався під час дії акції, має декларацію з сімейним лікарем, всі його дані є у відповідних базах.

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Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплені за кошти міського бюджету.

"Всього за 2,5 місяці акції вакцинувалися понад 25 тисяч жителів нашої громади, вони і взяли участь в акції", - зазначив Микита.

Він також уточнив, що в цілому в громаді вакциновано понад 56 тисяч осіб, тобто 60%.

Мукачівська міська рада транслювала оголошення переможця у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook. На відео видно, що чоловік спочатку навіть не повірив у свою перемогу. "А це не розвод?",- розгублено запитав він.

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Автор: Сергій Кущ
viber
вакцинація
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