У Давосі офіційно анонсували візит президента Зеленського

16 січня Володимир Зеленський виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співпраці у фрагментованому світі".

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Володимир Зеленський відвідає форум у Давосі / Колаж: Главред, фото: weforum.org, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь в одному із заходів Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Як повідомляє Європейська правда, 16 січня Зеленський виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співпраці у фрагментованому світі".

Разом з ним в панелі візьмуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб і президент ВЕФ Бьорге Бренде.

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Увечері 16 січня в Давосі також відбудеться відкриття проекту Фонду Пінчука Deciding Your Tomorrow за участю топ-чиновників, включаючи президента Польщі Анджея Дуду. Не виключена участь Володимира Зеленського і в цьому заході.

Як повідомляв Главред, раніше ЗМІ писали, що президент Зеленський може відвідати Швейцарію та взяти участь у Міжнародному форумі в Давосі.

Як пише Tages-Anzeiger з посиланням на джерела, Зеленський має намір відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, а також столицю Швейцарії - місто Берн. Візит глави держави може тривати не менше двох днів.

Кілька людей з федеральної адміністрації Швейцарії зазначали, що планований візит Зеленського, ймовірно, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. Поїздка також залежатиме від військової ситуації.

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва. В ході візиту він оголосив про надання Україні 2,5 млрд фунтів військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ.

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