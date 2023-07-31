У центрі окупованого Донецька - "приліт": горять автомобілі, над містом - дим

У Мережі публікують кадри з окупованого міста. Судячи з фото, є постраждалі.

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В окупованому Донецьку прогриміли вибухи / скріншот

У понеділок, 31 липня, у центрі окупованого Донецька пролунав вибух. Спалахнула пожежа, горять автомобілі. У Мережі публікують кадри з окупованого міста. Судячи з фото, є постраждалі.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, вибухи прогриміли у Ворошиловському районі міста. Загорівся маршрутний автобус і два легкових автомобіля.

Окупанти стверджують, що місто атакував Himars.

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Після вибухів у Донецьку спалахнула пожежа / Фото: Telegram

Кадри з окупованого Донецька / скріншот

Дивіться відео - У Донецьку прогриміли вибухи, що відбувається зараз:

Як повідомляв Главред, у тимчасово окупованому Донецьку в п'ятницю, 28 липня, пролунав вибух. Було влучання в будівлю "МВС" так званої "ДНР". Про "бавовну" в окупованому місті повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прогнозує, що до кінця 2023 року Збройні Сили України можуть звільнити захоплений окупантами РФ Донецьк.

"Цього року можемо це зробити — до кінця цього року, до Різдва Христового, до 25 грудня", — вважає він.

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