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ЗСУ звільнять Донецьк до кінця року: експерт назвав ключову умову

9 березня 2023, 05:30
Основна боротьба буде саме в Криму, впевнений Роман Світан.
ВСУ, Роман Світан
Роман Світан спрогнозував звільнення Донецька / 93-тя ОМБр, скріншот YouTube

До кінця 2023 року Збройні сили України можуть звільнити захоплений окупантами РФ Донецьк, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Цього року можемо це зробити - до кінця цього року, до Різдва Христового, до 25 грудня", — спрогнозував він в ефірі Radio NV.

Експерт пояснив, що такий варіант розвитку подій не виключений за умови, якщо ЗСУ вийдуть з-під Сватового на Луганськ і "відсічуть" Донецьку область від Росії.

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"Початок руху буде в кінці літа-восени", - прогнозує він.

Водночас співрозмовник звернув увагу на те, що перед цим українським силам необхідно буде звільнити від російських окупантів Крим.

"Основна боротьба буде саме в Криму. Тобто та, яка заб'є як мінімум кілька цвяхів в кришку труни РФ. <...> Крим повинні покинути всі росіяни: або покинуть [півострів], або вони там будуть знищені. Після цього можна вже говорити про початок завершення цієї операції. Хоча залишиться ще Донбас. Донбас набагато складніше зачищати, ніж Крим, але, тим не менш, зрозуміліше", — додав Світан.

Раніше американський військовий аналітик Філліп Карбер заявив про те, що російські окупанти можуть відновити спробу нового "броньованого" наступу, коли це дозволять рельєф місцевості і погодні умови.

"Росіяни фактично вивели свої війська з усього північного сходу. Думаю, що вони туди завжди можуть повернутися, адже на північ від Сум і Конотопа є дуже швидкісний маршрут, пряма дорога до Києва. І знову ж таки, як тільки вони прорвуться через річку біля Конотопа, там до передмістя Києва в сухий сезон відкрита місцевість", — підкреслив він.

У свою чергу американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що Україна може звільнити окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть ЗСУ необхідну зброю і далекобійні ракети.

"Україна планує звільнити Крим, і я дуже сподіваюся, що це відбудеться до кінця літа за умови, що західні країни нададуть Україні все те, що вам потрібно і ви просите, і, звичайно, ракети потрібної дальності", — вважає він.

Читайте більше:

війна на Донбасі війна Росії та України Роман Світан
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