У Британії дали тривожний прогноз: Заходу не вистачить боєприпасів на затяжну війну в Україні

У Британії прогнозують затяжну війну / Facebook/CinCAFU

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес прокоментував ймовірність переходу війни РФ проти України у затяжну фазу.

Він зазначив, що у західних союзників України недостатньо боєприпасів для підтримки українського війська в довгій війні, пише The Times.

Глава Міноборони Британії звернув увагу на те, що Туманний Альбіон, Євросоюз і США не були готові до загроз, з якими вони зіткнулися, і вже багато в чому витратили свої запаси озброєнь.

За його словами, незважаючи на те, що західна техніка, передана Україні, добре себе показує, але шляхи поставки ще не налагоджені.

При цьому видання зазначає, що Україна вже отримала близько 300 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів, але якщо ЗСУ будуть використовувати їх з такою ж інтенсивністю, як армія РФ, то їх вистачить на 40 днів.

Після цього Україні потрібні нові снаряди, які, можливо, Захід зараз поставити не зможе, додали британські журналісти.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти в Україні ставлять перед собою завдання захоплення чотирьох українських міст.

Загарбники РФ постараються найближчим часом захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ і Слов'янськ.

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