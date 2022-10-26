"Мені потрібно, щоб діти не загинули": Зеленська емоційно попросила ППО у німців

Олена Зеленська / колаж УНІАН та Insragram Vogue

Перша леді України Олена Зеленська під час інтерв'ю в Німеччині навмисно порушила дипломатичні протоколи і протоколи зустрічі ‒ для того, щоб попросити більше зброї у німців. Вона давала офіційне інтерв'ю найбільшому жіночому виданню у ФРН Brigitte.

"Є один аспект, який Німеччина може зробити більше, - це збройна допомога. І я розумію, що це вихід з усіх протоколів. Перші леді про це не говорять. Але ми вже зламали цю парадигму і будемо ламати її далі, тому що це не просто про війну. Я прошу ППО, тому що мені потрібно, щоб мої діти не загинули", – пояснила Зеленська.

Олена Зеленська подякувала німцям за притулок українських переселенців та гуманітарну допомогу, але зауважила, що Німеччина могла б надати Україні більше зброї. Перша леді подякувала ФРН за надання систем ППО IRIS-T ‒вони за минулі два тижні допомогли збити багато російських ракет.

"Німеччина може пишатися, ви можете пишатися тим, що вже врятували багатьох українців. Я розумію, що це важко. Але це життя людей, і чим швидше буде приходити допомога, тим швидше закінчиться ця війна. Загарбник не зупиниться сам, його потрібно зупинити. Тому, як не парадоксально це звучить від мене, я буду просити про продовження саме цієї допомоги", – підсумувала Зеленська.

Нагадаємо, легендарний музикант, засновник і автор більшості хітів психоделік-рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс (відомий своєю підтримкою кривавої російської політики) написав відкритого листа першій леді України Олени Зеленської.

У ньому він закликав українську сторону відмовитися від поставок зброї з Вашингтона, оскільки, на думку музиканта, саме з цієї причини в нашій країні триває війна – мовляв, мовляв "Захід підкидає паливо у вогонь". Але і на цьому музикант-путініст не зупинився і для припинення боїв порадив "визнати автономію" так званих "Л/ДНР".

У відповідь перша леді України у своєму Twitter нагадала 78-річному музиканту, що РФ веде жорстоку війну і знищує громадян України.

Як підкреслила Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами і ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.

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