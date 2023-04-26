У боях з окупантами на Донбасі загинув захисник з Рівненщини

У боях за свободу України загинув Андрій Мізера з міста Острог Рівненської області. Захисник отримав несумісну з життям мінно-вибухову травму.
Герой загинув поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області, де тривають запеклі бої з російськими загарбниками. Про це у Facebook повідомляє міська рада Острога.
Життя військовослужбовця обірвалося 17 квітня. Захиснику України було 29 років.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Нехай пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав і любив. Вічна пам'ять і Вічна Слава Героям України! Герої не вмирають", – йдеться у повідомленні міської ради.
Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 26-річний воїн ЗСУ Іван Пітчук з Прикарпаття. Він служив у третьому танковому батальйоні 4-ї окремої танкової бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Захисник України прийняв свій останній бій в Донецькій області. Менш ніж за два місяці йому виповнилося б 27 років.
Крім того, в боях з окупантами загинув захисник України Володимир Сохацький. Після повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ чоловік не став чекати повістки і добровільно пішов на фронт. Володимир загинув у боях на Харківщині у лютому 2023-го. 17 квітня героя провели в останню путь в рідному селі Літин.
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