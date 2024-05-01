У бій кидають нові бригади: Жданов назвав напрямок головного удару РФ

РФ зазвичай воює за лекалами Другої світової війни, нагадав Олег Жданов.

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Олег Жданов оцінив ситуацію на полі бою / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Основним завданням російських окупантів може бути розтягування резервів Сил оборони України, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Найімовірніше, саме Авдіївський напрямок вони вважатимуть напрямком головного удару", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що РФ зазвичай воює за лекалами Другої світової війни - де у них з'явився успіх, туди вони і кидають основні сили.

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"Можливо, навіть зниженню бойової активності на Бахмутському напрямку, біля Часового Яру, сприяло те, що росіяни почали кидати бригади, полки на Очеретине і намагатися далі пробивати наш фронт у тому напрямку. Тому там вони розвиватимуть успіх, а на інших ділянках основним завданням буде відтягування наших сил", - не виключає він.

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Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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