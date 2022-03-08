Над Борисполем збили дві ворожі ракети, одна влучила у військову частину

У вівторок, 8 березня, на Бориспіль у Київській області летіли три ракети, дві з них ліквідували сили протиповітряної оборони, повідомляє міський голова Борисполя Володимир Борисенко у Telegram.

"Оперативна інформація. Дійсно пролетіло над нами три ракети, дві з них були ліквідовані силами ППО, одна потрапила на територію військової частини. Оголошення повітряної тривоги в місті не відбувалося. Була чітко зрозуміла траєкторія польоту, добре відпрацьовувала ППО. Тому все нормально, ситуація контрольована", - написав чиновник.

"Сьогодні близько 18 години ворог скинув снаряд в районі Бабкіна. Є травмовані. У даний час поліція проводить огляд найближчих будинків на можливу наявність пошкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомили в Нацполіції.

Ракетні обстріли Харкова

28 лютого Харків піддався масованому удару Градами.

О 8 годині ранку 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. В результаті атак загинули семеро людей, ще 24-постраждали.

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Також російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ - 25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), 5-ту ТЕЦ в облцентрі, танківське училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. В результаті обстрілів є загиблі і поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.