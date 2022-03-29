Арестович повідав, чи здатні російські війська на штурм Києва

Арестович висловився про перспективи штурму Києва / скріншот Офіс президента

Росія вже 34-й день жорстоко руйнує українські міста. Також окупанти неодноразово намагалися зайти до столиці. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи здатен ворог на штурм Києва.

За його словами, російська армія не здатна на штурм Києва, принаймні, під час цієї військової кампанії.

"Ні. Вони не здатні і ніколи вже не будуть здатні - принаймні під час цієї кампанії", - сказав Арестович в інтерв'ю ВВС Україна.

Що прогнозують астрологи про припинення війни в Україні

Астрологи складають різні прогнози для України. Езотерик і астролог Олена Астропсихолог назвала дві важливі дати, коли війна в Україні може завершитися. Війна може завершиться вже в 20 числах квітня.

За прогнозом іншого астролога, з 8 квітня Меркурій буде в Овні. Це означає, що переговори з РФ будуть більш зрозумілі, конкретними і це хороший вектор, що ми зможемо домовитися про перемир'я. З 13 квітня буде поліпшуватися ситуація в Україні.

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