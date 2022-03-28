ЗСУ звільнили Ірпінь: окупанти пішли за російським кораблем

ВСУ / УНІАН

Українські військові звільнили Ірпінь від російських загарбників.

Як повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маршушин, зараз цивільним не можна повернутися в місто, оскільки це небезпечно.

За його словами, зараз йде зачистка міста.

"Друзі, ще звертаюся до наших жителів. В Ірпінь повертатися поки не можна. Це поки небезпечно. Ми закріплюємося на наших рубежах і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади і будемо мужньо його захищати. Ірпінь, це Україна", - заявив Маркушин.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 21 березня, українські захисники повністю звільнили від російських окупантів селище міського типу Макарів в Київській області.

Раніше WSJ з посиланням на неназваних американських чиновників писало про те, що президент країни агресора Росії Володимир Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України, оскільки бої тривають вже більше трьох тижнів. Путін більше не ставить за мету взяти столицю України і хоче змусити Київ здати південні та східні території.

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