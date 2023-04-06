'Путін хоче ліквідувати Зеленського': Данілов розкрив справжні плани Кремля

Секретар РНБО зауважив, що РФ не зняла з порядку денного завдання щодо ліквідації Зеленського.

Путін не відмовився від планів ліквідації Зеленського / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін досі не відмовився від своїх планів щодо ліквідації президента України Володимира Зеленського. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

"Завдання щодо ліквідації Володимира Зеленського Російська Федерація не зняла з порядку денного", - заявив Данілов в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, раніше у росіян не вийшло фізично ліквідувати Зеленського, тому зараз вони намагаються політично знищити українського гаранта.

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"Росія прагне політичної ліквідації нашого президента, тому що він усьому світові показав і довів, що є лідером нації, лідером країни. Росіян це точно не влаштовує", - пояснив секретар РНБО.

Данілов також зауважив, що наприкінці лютого – на початку березня 2022 року "був гарячий період" щодо спроб фізично усунути Зеленського.

"Зараз ми цього не спостерігаємо, але загроза для президента існує завжди. Тому відповідні інституції все це відпрацьовують у відповідний спосіб", - додав він.

Замахи на президента Зеленського

Від початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наші іноземні партнери говорять про дві-три спроби. Я вважаю, що таких спроб було більше десятка. Тому що постійно у нас є оперативна інформація, що є якісь ДРГ, які хочуть зайти в урядовий квартал і так далі", - заявив Подоляк.

Раніше радник міністра оборони України Маркіан Лубківський заявляв, що бойовики російської приватної військової компанії Вагнера планували замах на президента України Володимира Зеленського і главу українського уряду Дениса Шмигаля. Дану інформацію підтвердили розвідники і спецназ, який відповідає за охорону глави держави.

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, деяких з них безуспішно відправили в Україну", - повідомив Лубківський, додавши, що всі докази відносної змови будуть представлені Міжнародному суду.

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