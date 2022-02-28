Вже декілька тисяч іноземців хочуть вступити в Інтернаціональний легіон України

Вже декілька тисяч іноземців хочуть доєднатися до боротьби України з РФ/ facebook.com/ato.news

Заяви на вступ до новоствореного Інтернаціонального легіону подали уже декілька тисяч громадян іноземних держав.

Іноземці допомагатимуть українцям боротися з російськими окупантами, повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ми створюємо інтернаціональний легіон. Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – "Інтернаціональний легіон". В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму", – написала вона.

Раніше повідомлялося, що в Україні створюють окремий підрозділ для іноземців, які виявлять бажання долучитися до оборони України і Європи – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Із закликом до громадян інших держав виступив президент України Володимир Зеленський.

Після цього стало відомо, що українці з Французького іноземного легіону поїдуть захищати країну від РФ. Їх відпускають боронити свою країну в повній бойовій екіпіровці. Зазвичай вони беруть участь в рамках місій під егідою ООН або НАТО.

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