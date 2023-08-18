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"Вже можна експериментувати": експерт спрогнозував, скільки ще простоїть Кримський міст

Анна Ярославська
18 серпня 2023, 12:39 оновлено 18 серпня, 12:44
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Щойно відбудеться прорив другої лінії оборони окупантів, "можна буде говорити, що на залізничній частині Кримського мосту може щось статися".
Кримський міст, Олександр Коваленко
Олександр Коваленко спрогнозував, скільки ще простоїть Кримський міст / Колаж: Главред, фото: Telegram, Facebook Олександра Коваленка

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував, як довго може ще проіснувати Кримський міст.

"Насправді це так непередбачувано. Можливо, це відбудеться найближчим часом – все залежить від ситуації на фронті. Вже зараз ми могли б поекспериментувати щодо Кримського моста з використанням тих же крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG, чому б і ні", - сказав він під час чату на Главреді.

При цьому Коваленко уточнив, що зараз відстань до Кримського мосту - максимальна з урахуванням можливостей по дальності польоту Storm Shadow і SCALP-EG. Крім того, варто враховувати буфер безпеки для носія.

"Адже коли носій виробляє пуск ракети, повинен бути буфер безпеки, щоб не потрапити в зону дії російської ППО біля лінії зіткнення, а також щоб убезпечити себе від атак з боку російських винищувачів, які можуть використовувати ракетні комплекси великого радіусу дії. З урахуванням цього буфера безпеки і доступних нам локацій для запуску це майже максимальні можливості цих ракет. Тому, на мій погляд, експериментувати можна, але не факт, що це буде ефективно", - пояснив Коваленко.

За його словами, щойно відбудеться прорив другої лінії оборони російських окупантів і ЗСУ відкинуть їх хоча б до Токмаку, "можна буде говорити про те, що на залізничній частині Кримського мосту може щось статися - щось може прилетіти вже з повітря, а не приплисти з моря".

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Атаки на Кримський міст

12 серпня у Мережі з'явилися фото і відео оповитого димом Кримського мосту. Повідомлялося про вибухи і роботу російської ППО.

Окупанти перекривали транспортний рух, а гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився на ракетну атаку. Всі ракети були нібито збиті.

Стверджувалося, що дим над мостом - це "завіса". Водночас користувачі справедливо зазначали, що разом з білого кольору "завісою" над об'єктом піднімався і темний стовп диму.

14 серпня в Мережі з'явилися нові фото Кримського мосту. На об'єкті все ще спостерігаються великі пошкодження, як би їх не намагалися приховати.

Востаннє Кримський міст атакували невідомі безпілотники 17 липня. Тоді вибухом була пошкоджена одна опора та автополотно. Рух здійснювався реверсивним чином.

Інші новини:

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