"Росіяни зараз переймаються": у ВМС розповіли, у якому стані Кримський міст

Окупанти дуже хвилюються через ймовірну "бавовну" на Кримському мосту, тому зігнали туди багато озброєння.

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У ВМС розповіли, у якому стані Кримський міст / Колаж: Главред, фото: Telegram

Незаконно побудований росіянами Кримський міст продовжує працювати, але не на повну потужність. Окупанти посилили заходи безпеки на цьому об'єкті, перекинувши туди додаткові сили. Про це заявив представник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Вони (росіяни – ред.) настільки зараз переймаються за подальшу долю цієї незаконної прибудови, що фактично вигнали в море все наявне, що у них є у прикордонних військах ФСБ Росії. Там до цього зазвичай чергувала одна-три одиниці прикордонників. Зараз їх щонайменше 10 буває. Сьогодні було шість-сім одиниць. Це в сенсі сім кораблів, шість катерів. Сумарно 13-15 одиниць", - зазначив Плетенчук.

За його словами, автомобільна частина мосту зараз працює у реверсному режимі через пошкодження, які на ньому сталися. Водночас залізнична частина мосту працює у "більш-менш штатному режимі".

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"Але сказати, що він повноцінно працює, ми не можемо", - додав представник ВМС.

Вибухи на Кримському мосту

Як повідомляв Главред, Кримський міст вдень у суботу, 12 серпня, огорнув чорний дим. У місцевих пабліках повідомляли, що там чути вибухи і працює ППО країни-агресорки Росії. Рух автотранспорту Кримським мостом російські окупанти тимчасово перекрили. Після цього до мосту помчали катери берегової охорони.

Раніше повідомлялося, що 31 липня в окупованому Криму було неспокійно – росіяни перекрили Керченський міст та оголосили евакуацію з вокзалу. Окрім того, спокій росіян був остаточно зруйнований, адже, за повідомленням місцевих Telegram-каналів, у Сімферополі лунали гучні звуки вибухів.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту. Він наголосив, що Крим не є безпечним місцем для російських окупантів. У них ще є час, щоб втекти з півострова додому – в Росію.

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