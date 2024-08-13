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"Три базові ефекти": названо головну мету наступу ЗСУ в Курській області

Марія Николишин
13 серпня 2024, 18:26
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Після початку операції ЗСУ в Курській області, в росіян різко зникло бажання погрожувати ядерною зброєю, зазначив Киричевський.
'Три базові ефекти': названо головну мету наступу ЗСУ в Курській області
Відома головна мета наступу ЗСУ в Курську / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, google.com.ua

Операція ЗСУ в Курській області була реалізована за західною концепцією ведення гібридної війни з поєднанням воєнних й невоєнних методів. Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі Еспресо.

"Те, що зараз відбувається в Курській області можна назвати операцією базових ефектів, яка є західною концепцією. Ця концепція є ядром щодо того, як можна вести гібридну війну. Зокрема, одна зі сторін дуже вдало починає бойові дії на території противника і настільки вдало поєднує воєнні та невоєнні методи, що ворогу залишається лише здогадуватись, що з ним може відбутись" , - сказав він.

Експерт також зауважив, що незалежно від того настільки наші підрозділи просунулись на Курщині, щось великих черг в російських військкоматах не спостерігається.

відео дня

"Також дуже дивним залишається те, що коли їм потрібно було організувати механізми депортації наших громадян з тимчасово окупованих територій, то в них все було чудово, а от евакуювати своїх громадян із зони бойових дій вони не можуть", - підкреслив Киричевський.

За його словами, операція ЗСУ в Курській області повернула стратегічну ініціативу на бік України.

"Також, після початку операції ЗСУ в Курській області, в росіян різко зникло бажання погрожувати ядерною зброєю. Це базові три ефекти. Якщо загалом, то операція ЗСУ в Курській області перевернула стратегічну ситуацію на нашу користь", - наголосив військовий експерт Defense Express.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Бої в Курській області - що відомо

Нагадаємо, 13 серпня бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремої штурмової бригади виклали у мережу нове відео з Курської області. На кадрах військові розповідають, що росіяни втратили контроль над населеним пунктом Любимівка.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що Україна контролює близько 1 тисячі квадратних кілометрів Курської області РФ.

В той же час, російське військове командування прийняло рішення перекинути частину військ із Придніпровського напрямку на Курський.

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