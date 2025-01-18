У Росії спалили вежі зв'язку: в ГУР розкрили деталі зухвалої диверсії

ГУР зазначає, що спротив всередині Росії проти війни посилюється.

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Поблизу Краснодару диверсанти знищили об'єкти зв'язку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Під Краснодаром росіяни вчинили диверсію

Диверсанти спалили дві вежі зв’язку

У ніч проти 17 січня в Краснодарському краї РФ влаштували диверсію. Невідомі підпалили вежі зв’язку. Про це повідомило ГУР Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

"Рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх", - йдеться у повідомленні.

відео дня

На кадрах видно, як диверсанти обливають електропідстанції живлення легкозаймистою рідиною, а потім підпалюють їх. Розвідка зазначає, що цю диверсію здійснили росіяни, які виступають проти війни та підтримують спротив злочинній агресії проти України.

"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється", - зазначили в ГУР.

Дивіться відео диверсії в РФ:

Диверсанти спалили вишки зв'язку / Фото: скріншот

Пожежі на російських об'єктах - останні новини

Нагадаємо, 18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиново Калузької області Росії. Внаслідок удару на території бази виникла пожежа.

Також у ніч на 16 січня ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. Три ударні БпЛА потрапили в ціль і спричинили масштабну пожежу. На базі зберігалося пальне для потреб російської армії.

Як повідомляв Главред, у ніч на 15 січня на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Волгограді сталася масштабна пожежа, що почалася близько 4 ранку. Місцеві жителі повідомляли про вибух. За інформацією служб РФ, пожежа сталася через внутрішні проблеми на підприємстві, а не через зовнішній вплив.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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