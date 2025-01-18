У Росії спалили вежі зв'язку: в ГУР розкрили деталі зухвалої диверсії

Коротко:
- Під Краснодаром росіяни вчинили диверсію
- Диверсанти спалили дві вежі зв’язку
У ніч проти 17 січня в Краснодарському краї РФ влаштували диверсію. Невідомі підпалили вежі зв’язку. Про це повідомило ГУР Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.
"Рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв’язку поблизу Краснодара, підпаливши їх", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно, як диверсанти обливають електропідстанції живлення легкозаймистою рідиною, а потім підпалюють їх. Розвідка зазначає, що цю диверсію здійснили росіяни, які виступають проти війни та підтримують спротив злочинній агресії проти України.
"Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється", - зазначили в ГУР.
Дивіться відео диверсії в РФ:
Пожежі на російських об'єктах - останні новини
Нагадаємо, 18 січня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиново Калузької області Росії. Внаслідок удару на території бази виникла пожежа.
Також у ніч на 16 січня ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. Три ударні БпЛА потрапили в ціль і спричинили масштабну пожежу. На базі зберігалося пальне для потреб російської армії.
Як повідомляв Главред, у ніч на 15 січня на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Волгограді сталася масштабна пожежа, що почалася близько 4 ранку. Місцеві жителі повідомляли про вибух. За інформацією служб РФ, пожежа сталася через внутрішні проблеми на підприємстві, а не через зовнішній вплив.
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