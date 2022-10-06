Встиг повоювати лише три дні: підполковник-окупант ЗС РФ поїде додому з України в пакеті

Олександр Фомічов встиг повоювати лише три дні / Фото УНІАН, t.me/a_shtirlitz

В Україні знайшов свою смерть ще один російський військовий, якому не сиділося на пенсії. Підполковник-окупант ЗС РФ Олександр Фомічов встиг повоювати всього три дні та був "деміліталізований".

Ім'я чергового російського "вантажу-200" назвав український блогер і офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") і опублікував його фото в своєму Telegram-каналі.

"59-річному підполковнику Фомічову Олександру не сиділося спокійно на пенсії, він поїхав в Україну. Через три дні успішно провів операцію зі згортання та організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - написав Штефан.

Як повідомляв Главред, на війні в Україні ліквідовано 36-річного російського окупанта Тимофія Перцева з міста Бабаєво Вологодської області РФ. Щоб потрапити в Україну, він 20 годин провів у дорозі.

Нагадаємо, ВСУ розгромили елітну бригаду ГРУ в Лимані. Щонайменше дев'ять людей загинули і один був важко поранений. Імовірно, це найбільша одноразова втрата 3-ї гвардійської бригади спеціального призначення, хоча втрат вона зазнавала із самого початку війни.

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