"Успіхів вони не доб'ються": президент Чехії закликав українців припинити наступ

Чеський глава держави переконаний, що ситуацію на полі бою можуть виправити тільки партнери та їхня допомога.

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Президент Чехії закликав українців припинити наступ / колаж: Главред, фото: Петро Павел, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Європі необхідно готуватися до того, що Дональд Трамп може стати президентом США знову і це спричинить наслідки для України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Tvn24.

Глава держави вважає, що у ворожих російських сил наразі більше можливостей на фронті, ніж у ЗСУ. Однак виправити це можна, якщо партнери нададуть допомогу поставками ракет, артилерії та винищувачів F-16.

Петро Павло заявив, що в листопаді цього року Трамп може посісти своє місце в Білому домі і, звісно, спробувати доволі швидко укласти договір із Володимиром Путіним. Однак є нюанс - цей договір, найімовірніше, буде не вигідним для України та всієї Європи.

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"Ідеться не про те, щоб підірвати трансатлантичні зв'язки, поставити під сумнів США як союзника, але ми маємо реалістично визнати, що Дональд Трамп бачить багато речей інакше", - додав Петро Павло.

Також він прокоментував ситуацію на полі бою в Україні та додав, що Україна має обмежені можливості, якщо їх порівнювати з можливостями агресора. Тому західні союзники радять Києву обмежитися в наступальних діях і перейти до оборони.

"Тільки врівноваження сил може привести обидві сторони до розуміння того, що подальших успіхів вони не доб'ються і що настав час переговорів", - підсумував президент Чехії.

Ситуація на фронті в Україні

Нагадаємо, у Силах оборони повідомили, що минулої доби, 29 січня, українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога. На Facebook-сторінці об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що за добу ворог завдав 37 авіаударів, 2 ракетних удари та провів 36 бойових зіткнень. Окупанти також здійснили 1073 артобстріли.

Крім іншого, в мережі з'явилися перші кадри наслідків спроби захоплення російськими окупантами села Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Судячи з опублікованих відео, штурми населеного пункту коштували противнику великої кількості "похованої" техніки і живої сили.

Також, російські окупаційні війська намагаються провести оточення підрозділів Сил оборони України на північ від міста Куп'янськ на Харківщині. На цьому напрямку тривають активні бойові дії, росіяни намагаються відновити контроль над територіями, які вони втратили внаслідок Харківського контрнаступу українських військ.

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