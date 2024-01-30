'У миру є ім'я - Дональд Трамп': Орбан засипав компліментами експрезидента США

Скандально відомий своїми проросійськими поглядами прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що лише Трамп може зупинити війну в Україні.

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Орбан компліментарно висловився в адресу Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: facebook.com / Viktor Orban, УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан компліментарно висловився про кандидата у президенти США Дональда Трампа. "Друг Путіна" Орбан стверджує, що Трамп був "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США" і нібито лише він може закінчити війну. Про це Орбан заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point.

Орбан нагадав про свої слова з часів кампанії 2016 року, де він висловлював підтримку Дональду Трампу. Тоді він стверджував, що Європі потрібен Трамп, оскільки його гасла "Знову зробимо Америку великою" і "Америка перш за все" легітимізують аналогічні пріоритети для Європи.

"Моє особисте переконання залишається в тому, що якби американського президента звали Дональд Трамп у лютому 2022 року, війни в Європі не було б. Сьогодні, крім нього, я не бачу нікого в Європі чи Америці, хто був би достатньо сильним лідером, щоб зупинити війну. У миру є ім'я: Дональд Трамп", - стверджує Орбан. відео дня

Прем'єр Угорщини з антиукраїнською позицією заявив, що Трамп не починав жодної війни. Він також підкреслив важливість угоди Авраама, яка сприяла нормалізації відносин між Ізраїлем і арабськими державами. Орбан назвав цю угоду "єдиним серйозним шансом створити мир, баланс і прийнятний спосіб життя в дуже складному регіоні Близького Сходу".

Крім цього, Орбан вважає, що якби Трамп продовжував бути президентом у лютому 2022 року, то "війни в Європі не було б". Угорський прем'єр також підкреслив, що на сьогодні він не бачить іншого лідера, який був би настільки сильним, щоб зупинити війну.

Скандальні заяви Орбана

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий своїми проросійськими поглядами, стверджує, що Україні нібито не вдасться перемогти Росію. Він повторив пропагандистські тези про спроби "Америки втягнути" Угорщину у війну проти Росії та заявив, що угорці "на неї не підуть".

Крім цього,пропутінський прем'єр-міністр Угорщини, заявляв, що Угорщина блокуватиме членство України в ЄС, вважаючи, що це не відповідає її інтересам.

Як повідомляв Главред, Орбан відкрито підтримав російську пропаганду, назвавши війну проти України "військовою операцією". Він заявив, що між двома країнами не була оголошена війна.

"Коли Росія оголосить війну, тоді буде війна", - цинічно заявив прем'єр Угорщини.

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